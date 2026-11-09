Ông Nguyễn Hồng Minh: Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã sẵn sàng

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ khai mạc tại TP.HCM vào ngày 21-11. Sau 20 năm, TP.HCM mới lại là chủ nhà của đại hội thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức 4 năm một lần.

Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá chu kỳ huấn luyện 4 năm của thể thao Việt Nam. Đồng thời hoạch định chiến lược phát triển thể thao ở các địa phương, quốc gia trong những năm tiếp theo.

Tuổi Trẻ đã có cuộc phỏng vấn riêng với ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (phụ trách thể thao thành tích cao) - trước thềm Đại hội X.

Chuẩn bị tốt nhất cho vận động viên

Tuổi Trẻ: Công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đến thời điểm này đã được diễn ra thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hồng Minh: Có thể nói công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đã hoàn tất. Tiến độ triển khai tại đơn vị đăng cai chính là TP.HCM cùng các địa phương phối hợp đều đang bám sát đúng kế hoạch của ban tổ chức.

Các bộ phận chuyên môn cũng đã hoàn thành đợt rà soát cuối cùng nhằm bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho các VĐV bước vào thi đấu. Công tác sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất tại TP.HCM, các địa điểm lớn như: Nhà thi đấu Phú Thọ, Hồ Xuân Hương, Lãnh Binh Thăng đến nay đã hoàn tất, lắp đặt đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng và sẵn sàng đi vào hoạt động. Các tỉnh vệ tinh như Đồng Nai, Đồng Tháp, các điểm thi đấu khác cũng báo cáo đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Đại hội năm nay có nét mới khi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để làm việc khoa học hơn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đưa vào vận hành phần mềm chuyên dụng để quản lý thông tin VĐV, tập huấn cho trọng tài. Kết quả từ các sân đấu sẽ được cập nhật trực tuyến để người hâm mộ tiện theo dõi. Ban tổ chức cũng đã thử nghiệm thành công hệ thống chấm điểm điện tử và phương án hỗ trợ trọng tài bằng video ở một số môn phù hợp, giúp các trận đấu diễn ra chính xác, khách quan nhất.

Cơ hội phát triển thể thao phía Nam

* Sau 20 năm Đại hội thể thao mới trở lại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Việc này có ý nghĩa thế nào?

- Sau đúng 20 năm, Đại hội mới quay trở lại với TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Sự kiện mang tính cột mốc này không chỉ là vinh dự mà còn mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, tạo cú hích cho sự phát triển thể thao của toàn khu vực.

Về chất lượng chuyên môn, Đại hội là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá lại một cách thực chất, khách quan kết quả công tác đào tạo, huấn luyện của các địa phương và các ngành sau chu kỳ 4 năm. Qua các cuộc tranh tài đỉnh cao, đặc biệt ở các môn thể thao trọng điểm, từng đơn vị sẽ nhận diện rõ thế mạnh, nguồn lực của mình để có hướng điều chỉnh chiến lược, tập trung đầu tư cho lực lượng kế thừa hướng tới các đấu trường quốc tế.

Về công tác tổ chức và nguồn nhân lực, đây là cơ hội lớn để đội ngũ cán bộ, trọng tài rèn luyện kỹ năng và tiếp cận phương thức quản lý hiện đại. Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số từ khâu quản lý nhân sự, điều hành lịch thi đấu đến cập nhật kết quả, đội ngũ trọng tài tại địa phương sẽ được tôi luyện qua thực tiễn, hướng tới sự chuyên nghiệp và toàn diện hơn.

Về hiệu ứng xã hội và kinh tế, việc đón tiếp các đoàn thể thao toàn quốc là cơ hội quý báu để kích cầu các hoạt động dịch vụ, lưu trú và du lịch của TP.HCM cùng các tỉnh phụ cận. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội X không chỉ thành công về mặt thể thao, mà còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè cả nước về một phương Nam chu đáo, nghĩa tình và giàu lòng mến khách.

VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Văn Khánh Phong (TP.HCM) sẽ tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Anh là VĐV hàng đầu của thể dục dụng cụ Việt Nam những năm qua - Ảnh: HUY ĐĂNG

TP.HCM được giao quyền chủ động 3 nhiệm vụ quan trọng

* Sự khác biệt trong công tác chuẩn bị, tổ chức của Đại hội X so với các đại hội trước?

- Trong suốt gần 3 năm qua, sự phối hợp giữa Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cùng các địa phương liên quan luôn được duy trì chặt chẽ. Công tác chuẩn bị và tổ chức của Đại hội X có những thay đổi rất thực chất so với các kỳ trước.

Thay đổi lớn nhất nằm ở tư duy phân cấp, ban tổ chức giao quyền cho TP.HCM chủ động hoàn toàn 3 nhiệm vụ quan trọng: Tổ chức lễ khai mạc, vận động tài trợ, triển khai công tác tuyên truyền. Chính sự tự chủ này đã cho phép thành phố phá vỡ khuôn mẫu cũ, đưa lễ khai mạc ra không gian mở tại Công viên bờ sông Sài Gòn, kết hợp với lễ rước đuốc đường thủy từ Bến Nhà Rồng nhằm giới thiệu một đô thị sông nước năng động, hiện đại.

Trên góc độ nguồn lực, việc phát huy thế mạnh của một trung tâm kinh tế lớn giúp TP.HCM chủ động tiếp cận, đồng hành cùng các doanh nghiệp để đẩy mạnh xã hội hóa, giảm tối đa áp lực cho ngân sách nhà nước. Sự chủ động, sáng tạo của địa phương đăng cai chính là chìa khóa giúp chúng ta huy động thành công sức mạnh tổng hợp từ cơ quan quản lý, người dân cho đến cộng đồng doanh nghiệp, cùng tạo nên kỳ Đại hội thực chất, tiết kiệm và văn minh.

Sự thay đổi về phương thức điều hành còn được thể hiện rõ qua mô hình liên kết vùng và giải bài toán hạ tầng. Các môn thi đấu được phân bổ hợp lý về các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Đồng Tháp, vừa giảm tải áp lực hậu cần, lưu trú cho TP.HCM, vừa mang không khí ngày hội thể thao lan tỏa khắp các tỉnh phía Nam. Nguồn kinh phí được tập trung vào việc nâng cấp, sửa chữa hệ thống nhà thi đấu, bể bơi sẵn có. Việc này không chỉ giải quyết ngay điều kiện tập luyện cho các đội tuyển hiện tại, mà sau Đại hội, người dân địa phương sẽ được thụ hưởng những cơ sở khang trang để tập luyện thể thao hằng ngày.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ, trọng tài các tỉnh phía Nam nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp cận phương thức quản lý hiện đại qua việc số hóa toàn diện từ mã số VĐV, thẻ định danh cho đến lịch thi đấu và dữ liệu trọng tài. Đáng chú ý, toàn bộ hạ tầng công nghệ số và hệ thống máy chủ vận hành xuyên suốt Đại hội đều do các doanh nghiệp tài trợ, không dùng đến ngân sách. Công tác truyền thông của Đại hội X cũng được làm mới khi phối hợp với Ban Tuyên giáo, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TP.HCM triển khai bài bản.

Ngoài các yếu tố chuyên môn, Đại hội X cam kết về một sân chơi sạch và sòng phẳng. Lần đầu tiên, chỉ VĐV hoàn thành chương trình giáo dục kiến thức và được cấp chứng chỉ phòng, chống doping (chất cấm) mới đủ tư cách tranh tài tại đại hội. Quá trình diễn ra Đại hội, VĐV cũng sẽ được kiểm tra doping ngẫu nhiên từ vòng loại đến chung kết, ở nhiều môn, không chỉ VĐV có huy chương.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đại hội Thể thao đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập địa giới hành chính

* Đại hội X lập kỷ lục khi tổ chức 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương. Tổ chức đại hội với quy mô lớn như vậy ban tổ chức đối mặt khó khăn, thách thức ra sao?

- Việc chuẩn bị cho một kỳ Đại hội có quy mô 48 môn với 973 nội dung thi đấu là một thử thách rất lớn đối với ban tổ chức. Khi hơn 12.000 VĐV cùng hàng nghìn trọng tài, cán bộ tập trung về khu vực phía Nam, chúng tôi phải nỗ lực giải quyết nhiều bài toán thực tế phát sinh trong quá trình vận hành.

Khó khăn trước hết nằm ở công tác chuyên môn. Việc sắp xếp lịch thi đấu cho khối lượng môn lớn như vậy sao cho khoa học, tránh chồng chéo về thời gian và địa điểm là một việc không hề đơn giản. Điều lệ và cơ sở hạ tầng tại từng điểm thi đấu cũng cần được rà soát, điều chỉnh liên tục để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Bên cạnh đó, khâu trọng tài đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ giữa Cục và các liên đoàn nhằm tập huấn kỹ lưỡng cho đội ngũ làm nhiệm vụ, với mong muốn hạn chế tối đa sai sót, giữ gìn sự công bằng.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe. Do địa bàn thi đấu phân tán, lực lượng chuyên môn của ban tổ chức phải kiên trì kiểm tra tỉ mỉ từng hạng mục. Việc vận hành đồng bộ trên diện rộng như vậy đòi hỏi sự kết nối thông tin luôn thông suốt, đảm bảo các cuộc tranh tài diễn ra suôn sẻ.

Một áp lực không nhỏ khác là việc bảo đảm điều kiện ăn nghỉ cho các đoàn tham dự. Số lượng người tham dự đông khiến công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và y tế trở nên phức tạp hơn, nhất là khi các đoàn phải tự chủ động phương án di chuyển, ăn ở quanh điểm thi đấu.

Để hỗ trợ tối đa, ngành thể thao và địa phương đã chủ động làm việc với các hệ thống lưu trú, nhà hàng nhằm kiểm soát giá cả và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cố gắng chăm sóc chu đáo, không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến sức khỏe của các VĐV.

VĐV điền kinh số 1 Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu cho tỉnh Bắc Ninh tại Đại hội X - Ảnh: NAM TRẦN

* Đại hội X là đại hội thể thao đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập địa giới hành chính trên cả nước. Việc này có ý nghĩa thế nào, thưa ông?

- Việc Đại hội X diễn ra sau đợt sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vừa qua mang lại cả những thử thách lẫn những chuyển biến thiết thực cho ngành thể thao từ cơ sở.

Chuyển biến trước hết là giúp các địa phương tinh gọn bộ máy quản lý và tập trung nguồn lực tốt hơn. Trước đây, do địa bàn phân tán, kinh phí và nhân sự thường bị dàn trải, gây khó khăn cho việc đầu tư đồng bộ cho cả thể thao quần chúng lẫn thể thao thành tích cao. Sau khi thực hiện sắp xếp, đầu mối quản lý rõ ràng hơn, các địa phương có điều kiện dồn lực để tuyển chọn, bồi dưỡng những nhân tố thực sự chất lượng, chuẩn bị chu đáo hơn cho lực lượng tham dự Đại hội.

Một kết quả thiết thực khác là việc tối ưu hóa hệ thống sân bãi và công trình thể thao. Quá trình sáp nhập giúp các địa phương quy hoạch, điều phối lại các thiết chế thể thao sẵn có để sử dụng hiệu quả hơn. Những điểm có hạ tầng tốt được chọn làm trung tâm tập luyện chung cho khu vực mới, góp phần khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cơ sở vật chất chuyên dụng.

Đại hội X là cơ hội để ngành thể thao cùng các địa phương nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan phong trào sau khi thay đổi địa giới hành chính. Nhìn vào kết quả và công tác vận hành thực tế, các đơn vị sẽ tự rà soát xem mô hình quản lý, tuyển chọn mới đã thực sự nhịp nhàng chưa, còn những hạn chế nào cần khắc phục.

Những kinh nghiệm thực tiễn này sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Thể dục thể thao tiếp tục tham mưu, điều chỉnh và xây dựng phong trào thể thao nước nhà theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thực chất.

Thể thao Việt Nam đã có nhiều dịp thực hành công tác lấy mẫu, kiểm tra doping tại các giải đấu, đại hội thể thao tầm khu vực, châu lục và thế giới - Ảnh: KX

Ngăn chặn, xử lý mạnh tay gian lận, mua bán huy chương

* Ban tổ chức đại hội đã chuẩn bị thế nào để ngăn chặn, xử lý các hành vi gian lận, tiêu cực?

- Để đảm bảo tinh thần thi đấu trung thực, sòng phẳng và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, ngay từ khâu chuẩn bị, ban tổ chức đã xây dựng những giải pháp cụ thể.

Ban tổ chức đã rà soát kỹ hồ sơ nhân sự và tư cách VĐV. Toàn bộ thông tin VĐV đã được số hóa lên hệ thống quản lý tập trung, tránh tình trạng một VĐV đăng ký cho hai đơn vị, hoặc sai sót về tuổi, giới tính. Các trường hợp cố tình làm sai lệch hồ sơ để trục lợi thành tích sẽ bị hủy tư cách tham gia, ban tổ chức sẽ xem xét trách nhiệm của cán bộ liên quan.

Cục đã sàng lọc và mời những trọng tài có chuyên môn tốt, có uy tín tham gia điều hành Đại hội X. Tại các địa điểm thi đấu, ban tổ chức bố trí lực lượng kiểm tra thường xuyên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện dàn xếp tỉ số hoặc nhường điểm giữa các đội.

Đại hội Thể thao toàn quốc là dịp để đánh giá lại chu kỳ huấn luyện sau 4 năm và hoạch định chiến lược phát triển thể thao Việt Nam trong tương lai - Ảnh: Cục TDTT

* Ngành thể thao kỳ vọng gì vào thành công của Đại hội X? Nó sẽ mở ra cơ hội gì cho sự phát triển, định hướng của thể thao Việt Nam những năm tới?

- Thông qua Đại hội X, ngành thể thao cùng các địa phương sẽ đánh giá khách quan năng lực thực tế của lực lượng VĐV sau chu kỳ 4 năm huấn luyện thông qua kết quả thi đấu.

Những kinh nghiệm thực tế rút ra từ Đại hội X là cơ sở để chuẩn bị cho kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XI đúng định hướng của Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam. Chúng ta sẽ tập trung nguồn lực vào các môn mũi nhọn thay vì dàn trải, tạo điều kiện tốt hơn cho việc cạnh tranh huy chương tại đấu trường Asiad, Olympic.

Đại hội X gợi mở hai định hướng rõ ràng cho công tác phát triển. Một là, định hình cách thức tổ chức theo hướng tiết kiệm và bền vững. Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất sau giải đấu để phục vụ phong trào thể thao quần chúng, huấn luyện tại địa phương. Hai là, mở ra phương thức quản lý hiệu quả hơn nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, xã hội hóa.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 21-11 và bế mạc vào ngày 12-12 tại TP.HCM. Đại hội có sự tham gia của hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV đến từ 36 đoàn, cùng nhau tranh tài ở 48 môn thi, 973 nội dung.