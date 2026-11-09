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26 trọng tài quốc tế điều hành Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm tính công bằng, khách quan và minh bạch trong thi đấu, các trọng tài quốc tế sẽ trực tiếp tham gia điều hành tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026.

26 trọng tài quốc tế điều hành Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Trọng tài người Australia gốc Việt Nghĩa Trần (hàng dưới bên trái) là trọng tài quốc tế được mời làm nhiệm vụ tại môn karate - Ảnh: TDTT

Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia mời 26 trọng tài quốc tế tham gia điều hành trực tiếp tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, hướng tới một kỳ Đại hội chuyên nghiệp, công bằng và đúng luật. 

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết, xác định công tác trọng tài có vai trò quan trọng đối với chất lượng và thành công của Đại hội, Cục đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá, lựa chọn kỹ lưỡng lực lượng tham gia điều hành.

Theo kế hoạch, Đại hội huy động 2.921 trọng tài, 215 cán bộ chuyên môn và 853 nhân viên kỹ thuật. Đây là lực lượng được lựa chọn trên cơ sở trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và yêu cầu thực tế của từng môn thi đấu, nhằm đáp ứng quy mô và tính chất cạnh tranh cao của sự kiện thể thao lớn nhất cả nước.

Đáng chú ý, bên cạnh đội ngũ trọng tài trong nước, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã chủ động phối hợp mời 26 trọng tài quốc tế tham gia điều hành tại một số môn có yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ thuật và tính chính xác trong đánh giá, chấm điểm như khiêu vũ thể thao, bóng rổ, bơi, đấu kiếm, roller, karate và bowling.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Minh, việc tăng cường trọng tài quốc tế được cân nhắc dựa trên đặc thù từng môn, nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất luật thi đấu, hạn chế sai sót, tranh chấp chuyên môn và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các VĐV.

Việc mời trọng tài quốc tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều hành, củng cố niềm tin của các đoàn thể thao, huấn luyện viên và vận động viên mà còn tạo điều kiện để đội ngũ trọng tài Việt Nam trực tiếp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cập nhật phương pháp điều hành theo chuẩn mực quốc tế. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu trong nước và quốc tế.

Cùng với công tác trọng tài, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Ban Tổ chức Đại hội chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm tăng cường giám sát, phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm kỷ cương trong thi đấu. Đặc biệt, cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an được mời tham gia Ban Tổ chức một số môn võ thuật và các môn có tính chất nhạy cảm.

26 trọng tài quốc tế điều hành Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 2.Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Chuyển mình về công nghệ

Từ đăng ký vào sân bằng mã QR, nhận lịch thi đấu trên điện thoại đến kết nối kết quả với website, Đại hội thể thao toàn quốc 2026 hướng tới thay đổi trải nghiệm của cả người xem lẫn người thi đấu.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: trọng tài cục thể dục thể thao Đại hội thể thao toàn quốc

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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