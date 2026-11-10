Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đá giao hữu trên sân Thống Nhất

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an (phải) tặng quà lưu niệm cho đại diện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan - Ảnh: ĐỒNG KHANG

Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6-8-1976.

Sau 50 năm, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được vun đắp, phát triển. Đặc biệt, Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào ngày 16-5-2025 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại Hà Nội. Trận giao hữu bóng đá lần này nằm trong chuỗi hoạt động hòa chung không khí kỷ niệm dấu mốc lịch sử đó.

Đây là dịp để lực lượng Công an hai nước giao lưu, tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, thi đấu trung thực, cao thượng.

Tham dự lễ khai mạc, về phía Việt Nam có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; các lãnh đạo Công an TP.HCM; đại diện Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch, Sở Ngoại vụ TP.HCM; đại diện Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Bộ Công An Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan có trận giao hữu ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước - Ảnh: ĐỒNG KHANG

Về phía Thái Lan có ông Ponphon Pongpetch, Tùy viên kiểm soát ma túy Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam; bà Wichulee Chotbenjakul, Phó Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM; Đại tá Chaiyong Khumpiam, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ học thuật, Đào tạo thuộc Tổng cục Cảnh sát Điều tra Trung ương, Trưởng đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Đội Bộ Công an Việt Nam có sự kết hợp giữa lãnh đạo, chiến sĩ và các cầu thủ đang khoác áo CLB Công an TP.HCM, PVF.

Phía Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan gồm các chiến sĩ đang công tác trong ngành. Chung cuộc, đội Bộ Công an Việt Nam giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Bùi Hoàng Sơn.

