Trịnh Thu Vinh giành huy chương bạc bắn súng thế giới, đoạt vé dự Olympic 2028

Trịnh Thu Vinh đoạt vé dự Olympic 2028 nhờ giành huy chương đồng Giải vô địch thế giới 2026 - Ảnh: TTO

Trong ngày 10-11, Trịnh Thu Vinh đã cùng 2 đồng đội là Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung giành huy chương đồng nội dung đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ ngày 10-11. Đó là tấm huy chương đầu tiên của tuyển bắn súng Việt Nam ở Giải vô địch thế giới 2026.

Với việc đứng hạng 7 tại vòng loại, Thu Vinh tiếp tục thi đấu chung kết vào tối 10-11. Tại đây, xạ thủ Việt Nam khởi đầu rất tốt khi liên tục dẫn đầu ở 3 lượt đầu tiên.

Sự hưng phấn giúp Thu Vinh duy trì được trạng thái thi đấu ổn định. Bước vào lượt bắn loại trực tiếp, cô tiếp tục có được những điểm số tốt để đi đến lượt cuối cùng. Tại đây, VĐV thuộc biên chế Công An Nhân Dân có được số điểm tổng là 43, kém xạ thủ Hàn Quốc Yang Jiin đúng 1 điểm.

Vì vậy, Trịnh Thu Vinh về nhì, giành huy chương bạc. Xạ thủ Trung Quốc Zhang Yueyue (34 điểm) đạt huy chương đồng.

Đây là lần đầu trong lịch sử mà 1 nữ xạ thủ Việt Nam có huy chương tại Giải bắn súng vô địch thế giới. Ngoài ra, cô cũng giành được suất chính thức tham dự Olympic Los Angeles 2028. Đây cũng là lần thứ 2 trong sự nghiệp mà Thu Vinh có được tấm vé tham dự Đại hội thể thao lớn nhất thế giới, khi đã từng tham dự Olympic Paris 2024.

Nội dung 25m súng ngắn thể thao là sở trường của Thu Vinh, và cô từng đoạt hạng 4 tại Asiad 20 vừa qua ở Nhật Bản.

Giải bắn súng vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Doha (Qatar) từ ngày 1 đến 14-11 cũng được tính là vòng loại Olympic Los Angeles 2028.