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Vượt Trung Quốc, bắn súng Việt Nam giành huy chương Giải vô địch thế giới

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

3 xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung đã mang về huy chương đồng cho Việt Nam tại Giải bắn súng vô địch thế giới 2026.

Vượt Trung Quốc, bắn súng Việt Nam giành huy chương Giải vô địch thế giới - Ảnh 1.

Các xạ thủ Việt Nam giành huy chương đồng bắn súng Giải vô địch thế giới 2026 - Ảnh: L.Đ.

Tại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ ngày 10-11, các VĐV Việt Nam phải chạm trán nhiều đội mạnh đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Hungary, Đức… nhưng 3 xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung đã thi đấu xuất sắc để đoạt hạng 3 chung cuộc.

Tại vòng loại cá nhân, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng hạng 7 khi đạt 585 điểm. Nguyễn Thùy Dung đứng hạng 16 (583 điểm), còn Nguyễn Thùy Trang giành hạng 29 (577 điểm).

Tính thành tích đồng đội, 3 xạ thủ đã đạt tổng 1.745 điểm để đứng hạng 3, nhận huy chương đồng.

Trong khi đó đội vô địch nội dung đồng đội là Ấn Độ (1.761 điểm) và hạng nhì là đội Hàn Quốc (1.748 điểm). 

Đáng nói, đội Việt Nam vượt qua đội rất mạnh là Trung Quốc (1.741 điểm, hạng tư). Đây cũng là huy chương đầu tiên của tuyển bắn súng Việt Nam tại Giải vô địch thế giới 2026.

Ngoài ra, Trịnh Thu Vinh còn giành quyền vào thi đấu chung kết cá nhân của cùng nội dung. Cô sẽ tiếp tục tranh tài trong tối 10-11 (giờ Việt Nam).

Nội dung 25m súng ngắn thể thao là sở trường của Thu Vinh, và cô từng đoạt hạng 4 tại ASIAD 20 vừa qua ở Nhật Bản. Nếu lọt vào top 3 tại chung kết Giải vô địch thế giới lần này, cô sẽ có suất tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Giải bắn súng vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Doha (Qatar) từ ngày 1 đến 14-11 cũng được tính là vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Vượt Trung Quốc, bắn súng Việt Nam giành huy chương Giải vô địch thế giới - Ảnh 2.Bắn súng Việt Nam chốt 15 tuyển thủ 'săn vàng' Asiad 20

Ngày 4-9, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã chốt danh sách 15 VĐV tham dự Asiad 20 tại Nhật Bản.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Trịnh Thu Vinh Việt Nam bắn súng

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