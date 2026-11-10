U23 Việt Nam - U23 Thái Lan (Hiệp 1) 1-0: Minh Tâm mở tỉ số

U23 Việt Nam (trái) gặp U23 Thái Lan ngay trận ra quân - Ảnh: VFF

Thông tin đội hình:

Đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam có 6/7 cầu thủ từng vào đến tứ kết Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) 2026 tại Nhật Bản hồi tháng 9.

Đáng chú ý khi HLV Đinh Hồng Vinh để Williams Minh Hoàng - ngôi sao Việt kiều từng khoác áo đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 ngồi dự bị.

Bộ ba chân sút trên hàng công là Lê Văn Thuận, Minh Tâm và Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô). Văn Thuận và Minh Tâm từng thi đấu cùng nhau ở các giải giao hữu trước, trong khi Khoa Ngô lần đầu tập trung cùng U23 Việt Nam.

Cầu thủ Việt kiều này hứa hẹn cũng sẽ tạo sự đột biến trong trận đấu này khi vừa khoác áo đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, tân binh mới được bổ sung giờ chót Cao Hoàng Minh đá cặp cùng Quang Duyệt. Kinh nghiệm của Hoàng Minh được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa U23 Việt Nam chơi tốt trước U23 Thái Lan khá chất lượng. Hai cánh sẽ là Long Vũ và Bảo Long.

Bộ ba trung vệ là Tuấn Khải, Lê Nguyên Hoàng và Đinh Quang Kiệt. Trấn giữ khung thành là Cao Văn Bình. Bộ tứ này cũng liên tục đá chính ở Asiad 2026.

Diễn biến mới nhất của trận đấu sẽ được cập nhật ở đây!