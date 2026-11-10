Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

U23 Việt Nam - U23 Thái Lan (Hiệp 1) 1-0: Minh Tâm mở tỉ số

tác giả
HOÀI DƯ
và 1 tác giả khác
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Phút 18, từ pha tạt bóng của Quang Duyệt, Minh Tâm bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

Trực tuyến U23 Việt Nam - U23 Thái Lan (19h): Hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh 1.

U23 Việt Nam (trái) gặp U23 Thái Lan ngay trận ra quân - Ảnh: VFF

Thông tin đội hình:

Đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam có 6/7 cầu thủ từng vào đến tứ kết Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) 2026 tại Nhật Bản hồi tháng 9.

Đáng chú ý khi HLV Đinh Hồng Vinh để Williams Minh Hoàng - ngôi sao Việt kiều từng khoác áo đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 ngồi dự bị.

Bộ ba chân sút trên hàng công là Lê Văn Thuận, Minh Tâm và Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô). Văn Thuận và Minh Tâm từng thi đấu cùng nhau ở các giải giao hữu trước, trong khi Khoa Ngô lần đầu tập trung cùng U23 Việt Nam.

Cầu thủ Việt kiều này hứa hẹn cũng sẽ tạo sự đột biến trong trận đấu này khi vừa khoác áo đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, tân binh mới được bổ sung giờ chót Cao Hoàng Minh đá cặp cùng Quang Duyệt. Kinh nghiệm của Hoàng Minh được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa U23 Việt Nam chơi tốt trước U23 Thái Lan khá chất lượng. Hai cánh sẽ là Long Vũ và Bảo Long.

Bộ ba trung vệ là Tuấn Khải, Lê Nguyên Hoàng và Đinh Quang Kiệt. Trấn giữ khung thành là Cao Văn Bình. Bộ tứ này cũng liên tục đá chính ở Asiad 2026.

Diễn biến mới nhất của trận đấu sẽ được cập nhật ở đây!

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, gồm: U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar, thi đấu vòng tròn một lượt. Sau trận ra quân, U23 Việt Nam lần lượt gặp Singapore ngày 12-11 và Qatar ngày 14-11.

HOÀI DƯ - THANH ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: U23 Việt Nam U23 trực tiếp u23 việt nam với u23 thái lan trực tiếp u23 việt nam trực tiếp u23

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất