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Nữ kỳ thủ Việt Nam lập cú đúp HCV tại giải cờ Đông Nam Á

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Khép lại Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á vào tối 9-11, nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm trở thành gương mặt chói sáng nhất của cờ vua Việt Nam sau những ngày tranh tài ở cả ba nội dung cờ tiêu chuẩn, chớp và nhanh.

Nữ kỳ thủ Việt Nam lập cú đúp HCV tại Giải cờ Đông Nam Á - Ảnh 2.

Nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm (phải) khép lại Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á với 2 tấm HCV - Ảnh: ChessExplorer PH

Sau khi giành tấm huy chương vàng ở nội dung cờ chớp vào buổi trưa (9-11), Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm bước vào nội dung cờ nhanh với tâm lý vô cùng hưng phấn. 

Khác với hai nội dung trước đó, cờ nhanh chỉ gói gọn trong 7 ván đấu tính điểm. 

Mật độ ván đấu ngắn đồng nghĩa với việc áp lực tăng lên, bởi không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào nếu muốn chạm tay vào ngôi vô địch.

Trước áp lực đó, kỳ thủ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội. 

Bảo Trâm thi đấu thăng hoa và bảo toàn thành tích bất bại với 6 chiến thắng cùng 1 trận hòa, giành 6,5 điểm để mang về tấm huy chương vàng thứ hai trong ngày cho cờ vua Việt Nam.

Chiến thắng ấn tượng nhất của kỳ thủ sinh năm 1987 đến từ trận thi đấu cuối cùng khi cô vượt qua Đại kiện tướng Altan-Ulzii Enkhtuul để cán đích ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chung cuộc. 

Cũng ở bảng nữ, Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng và kỳ thủ Nguyễn Hồng Anh đều thể hiện phong độ ổn định. Cả hai cùng giành được 5,5 điểm sau 7 ván và lần lượt cán đích ở các vị trí thứ 4 và thứ 5 trên bảng tổng sắp.

Trong khi đó ở bảng nam, cuộc cạnh tranh diễn ra đầy thử thách. Cả Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa và tài năng trẻ Phạm Trần Gia Phúc đều có những ván đấu ấn tượng, nhưng cú sẩy chân đáng tiếc ở vòng 5 đã khiến hai kỳ thủ lỡ nhịp trong cuộc đua tranh huy chương. 

Khép lại 7 ván đấu, Gia Phúc và Đức Hòa cùng giành được 5,5 điểm, lần lượt xếp ở vị trí thứ 7 và thứ 8 chung cuộc.

Nữ kỳ thủ Việt Nam lập cú đúp HCV tại Giải cờ Đông Nam Á - Ảnh 3.Nữ Đại kiện tướng Việt Nam vô địch giải cờ chớp Đông Nam Á

Màn trình diễn xuất sắc vào trưa 9-11 đã giúp nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm giành tấm huy chương vàng ở nội dung cờ chớp tại Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á mở rộng 2026.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: cờ vua Hoàng Thị Bảo Trâm cờ Nguyễn Thị Mai Hưng Bảo Trâm

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