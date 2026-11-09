Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Nữ Đại kiện tướng Việt Nam vô địch giải cờ chớp Đông Nam Á

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Màn trình diễn xuất sắc vào trưa 9-11 đã giúp nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm giành tấm huy chương vàng ở nội dung cờ chớp tại Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á mở rộng 2026.

Nữ Đại kiện tướng Việt Nam vô địch giải cờ chớp Đông Nam Á - Ảnh 1.

Nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm (trái) giành HCV với 8 điểm sau 9 ván đấu - Ảnh: ChessExplorer PH

Ngay sau khi khép lại nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ Việt Nam tiếp tục bước vào ngày tranh tài ở nội dung cờ chớp trong khuôn khổ Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á mở rộng (ASEAN Plus Individual Chess Championship).

Ở bảng nữ, nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm đã có màn trình diễn xuất sắc để giành tấm huy chương vàng.

Trải qua 9 ván đấu cân não, kỳ thủ đến từ Việt Nam xuất sắc cán đích ở vị trí số một với 8 điểm.

Dấu ấn đậm nét trong hành trình chạm tay vào tấm huy chương vàng của Bảo Trâm là bản lĩnh thép trong giai đoạn nước rút.

Sau cú vấp duy nhất trước kỳ thủ Shania Mae Mendoza, nữ kỳ thủ sinh năm 1987 nhanh chóng lấy lại sự tập trung cao độ, thiết lập chuỗi trận 5 ván toàn thắng liên tiếp để thẳng tiến giành tấm huy chương vàng thuyết phục.

Trong khi đó ở bảng nam, tài năng trẻ Phạm Trần Gia Phúc cũng để lại dấu ấn thi đấu đáng khen ngợi. Dù phải đọ sức với nhiều đối thủ dạn dày kinh nghiệm, Gia Phúc thi đấu kiên cường, giành được 7,5 điểm sau 9 vòng và cán đích ở vị trí thứ tư chung cuộc.

Các kỳ thủ của Việt Nam bao gồm Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa, Phạm Trần Gia Phúc (bảng nam), nữ Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng, Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Hồng Anh thi đấu nội dung cờ nhanh vào chiều ngày 9-11.

Nữ Đại kiện tướng Việt Nam vô địch giải cờ chớp Đông Nam Á - Ảnh 3.Vì sao quân Hậu là quân mạnh nhất bàn cờ vua?

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Báo Tuổi Trẻ mời độc giả cùng khám phá bí mật đằng sau quyền lực tuyệt đối của quân Hậu trong bộ môn cờ vua.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TUẤN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nguyễn Đức Hoà cờ Hoàng Thị Bảo Trâm Phạm Trần Gia phúc cờ vua

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất