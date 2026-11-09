Nữ Đại kiện tướng Việt Nam vô địch giải cờ chớp Đông Nam Á

Nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm (trái) giành HCV với 8 điểm sau 9 ván đấu - Ảnh: ChessExplorer PH

Ngay sau khi khép lại nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ Việt Nam tiếp tục bước vào ngày tranh tài ở nội dung cờ chớp trong khuôn khổ Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á mở rộng (ASEAN Plus Individual Chess Championship).

Ở bảng nữ, nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm đã có màn trình diễn xuất sắc để giành tấm huy chương vàng.

Trải qua 9 ván đấu cân não, kỳ thủ đến từ Việt Nam xuất sắc cán đích ở vị trí số một với 8 điểm.

Dấu ấn đậm nét trong hành trình chạm tay vào tấm huy chương vàng của Bảo Trâm là bản lĩnh thép trong giai đoạn nước rút.

Sau cú vấp duy nhất trước kỳ thủ Shania Mae Mendoza, nữ kỳ thủ sinh năm 1987 nhanh chóng lấy lại sự tập trung cao độ, thiết lập chuỗi trận 5 ván toàn thắng liên tiếp để thẳng tiến giành tấm huy chương vàng thuyết phục.

Trong khi đó ở bảng nam, tài năng trẻ Phạm Trần Gia Phúc cũng để lại dấu ấn thi đấu đáng khen ngợi. Dù phải đọ sức với nhiều đối thủ dạn dày kinh nghiệm, Gia Phúc thi đấu kiên cường, giành được 7,5 điểm sau 9 vòng và cán đích ở vị trí thứ tư chung cuộc.

Các kỳ thủ của Việt Nam bao gồm Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa, Phạm Trần Gia Phúc (bảng nam), nữ Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng, Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Hồng Anh thi đấu nội dung cờ nhanh vào chiều ngày 9-11.