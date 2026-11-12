Hai ngôi sao Man United đánh nhau trên máy bay?

Lisandro Martinez (trái) và Tielemans trong màu áo Man United - Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 12-11 (giờ Việt Nam), trang JOE của Anh dẫn thông tin từ nhà báo Chris Wheeler của Daily Mail, tiết lộ mâu thuẫn giữa hai cầu thủ Man United sau trận thua Atletico Madrid 0-2 hồi tháng 10.

Vụ việc được cho là xảy ra trên chuyến bay đưa toàn đội từ Tây Ban Nha về Anh. Tuy nhiên, nguồn tin chưa làm rõ mức độ xung đột, dù một số trang tin ở Anh cho rằng cuộc xung đột thực sự đã dẫn đến việc 2 bên "động tay động chân".

Ngòi nổ xuất phát từ cuộc phỏng vấn sau trận đấu của Martinez. Trung vệ người Argentina công khai bày tỏ sự thất vọng với công tác chuyển nhượng của Man United, đồng thời cho biết anh kỳ vọng nhiều hơn ở giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Những phát biểu này được cho là khiến Tielemans không hài lòng. Tiền vệ người Bỉ vừa chuyển đến từ Aston Villa trong mùa hè, nằm trong nhóm tân binh mà Man United đưa về để củng cố đội hình. Theo Nogomania, lời chỉ trích của Martinez vì thế gián tiếp chạm đến chính những cầu thủ mới gia nhập đội.

Khi được phóng viên hỏi về phát biểu của đồng đội ngay sau trận đấu, Tielemans trả lời ngắn gọn: “Tôi không bình luận về chuyện đó”. Nhưng theo thông tin được các trang báo dẫn lại từ Daily Mail, mâu thuẫn tiếp tục bùng lên trong hành trình trở về Manchester.

Trang United.no của Na Uy dẫn bài viết của hai nhà báo Nathan Salt và Chris Wheeler, cho biết Martinez không phải người duy nhất bất mãn với công tác chuyển nhượng. Dù vậy, việc trung vệ này đưa những lời chỉ trích ra trước công chúng đã dẫn đến cuộc đối đầu với Tielemans.

Thông tin xuất hiện giữa lúc Man United chịu sức ép lớn vì thành tích sa sút. JOE cho biết đội bóng chỉ thắng một trận kể từ thất bại tại Madrid, trong khi tương lai HLV Michael Carrick bị đặt dấu hỏi. Vụ xung đột được xem là dấu hiệu cho thấy những rạn nứt trong phòng thay đồ đội chủ sân Old Trafford.