Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hai ngôi sao Man United đánh nhau trên máy bay?

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Lisandro Martinez và Youri Tielemans được cho là đã xảy ra xung đột trên chuyến bay trở về Manchester sau thất bại của Man United trước Atletico Madrid tại Champions League.

- Ảnh 1.

Lisandro Martinez (trái) và Tielemans trong màu áo Man United - Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 12-11 (giờ Việt Nam), trang JOE của Anh dẫn thông tin từ nhà báo Chris Wheeler của Daily Mail, tiết lộ mâu thuẫn giữa hai cầu thủ Man United sau trận thua Atletico Madrid 0-2 hồi tháng 10. 

Vụ việc được cho là xảy ra trên chuyến bay đưa toàn đội từ Tây Ban Nha về Anh. Tuy nhiên, nguồn tin chưa làm rõ mức độ xung đột, dù một số trang tin ở Anh cho rằng cuộc xung đột thực sự đã dẫn đến việc 2 bên "động tay động chân".

Ngòi nổ xuất phát từ cuộc phỏng vấn sau trận đấu của Martinez. Trung vệ người Argentina công khai bày tỏ sự thất vọng với công tác chuyển nhượng của Man United, đồng thời cho biết anh kỳ vọng nhiều hơn ở giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Những phát biểu này được cho là khiến Tielemans không hài lòng. Tiền vệ người Bỉ vừa chuyển đến từ Aston Villa trong mùa hè, nằm trong nhóm tân binh mà Man United đưa về để củng cố đội hình. Theo Nogomania, lời chỉ trích của Martinez vì thế gián tiếp chạm đến chính những cầu thủ mới gia nhập đội.

Khi được phóng viên hỏi về phát biểu của đồng đội ngay sau trận đấu, Tielemans trả lời ngắn gọn: “Tôi không bình luận về chuyện đó”. Nhưng theo thông tin được các trang báo dẫn lại từ Daily Mail, mâu thuẫn tiếp tục bùng lên trong hành trình trở về Manchester.

Trang United.no của Na Uy dẫn bài viết của hai nhà báo Nathan Salt và Chris Wheeler, cho biết Martinez không phải người duy nhất bất mãn với công tác chuyển nhượng. Dù vậy, việc trung vệ này đưa những lời chỉ trích ra trước công chúng đã dẫn đến cuộc đối đầu với Tielemans.

Thông tin xuất hiện giữa lúc Man United chịu sức ép lớn vì thành tích sa sút. JOE cho biết đội bóng chỉ thắng một trận kể từ thất bại tại Madrid, trong khi tương lai HLV Michael Carrick bị đặt dấu hỏi. Vụ xung đột được xem là dấu hiệu cho thấy những rạn nứt trong phòng thay đồ đội chủ sân Old Trafford.

- Ảnh 3.Nóng: Mỹ rút khỏi World Cup, U17 Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Sáng 12-11 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Mỹ rút khỏi World Cup U17 tại Qatar vì lo ngại an ninh, chỉ tám ngày trước khi giải khai mạc.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: MU Lisandro Martinez Manchester Tielemans máy bay

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất