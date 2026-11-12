Cầu thủ Pháp 22 tuổi đột ngột qua đời trên sân tập, chỉ ít ngày sau đám cưới

Cầu thủ Wanis Honor bất hạnh qua đời - Ảnh: ACTU

Theo báo Le Parisien tối 11-11, hậu vệ trái của Saint-Denis FC bị ngừng tim trong buổi tập tại đảo Reunion, lãnh thổ Pháp ở Ấn Độ Dương. Dù được cấp cứu, anh không qua khỏi. Honsor mới kết hôn và còn tám ngày nữa sẽ đón sinh nhật thứ 23.

Bi kịch xảy ra khi Saint-Denis FC đang chuẩn bị cho trận gặp Saint-Pierroise cuối tuần. Theo đài địa phương LINFO, Honsor đang chuyền bóng cùng đồng đội trên sân Jamaique thì bất ngờ đau dữ dội ở ngực rồi đổ gục.

Một thành viên trong đội lập tức sơ cứu trước khi đội cấp cứu y tế SAMU tiếp quản. Những nỗ lực ép tim, hồi sức kéo dài hơn 45 phút không thể đưa cầu thủ trẻ trở lại.

“Chúng tôi đã cố cứu cậu ấy, nhưng đã quá muộn”, thư ký CLB Eric Pery nghẹn ngào kể với LINFO.

Thông tin Honsor vừa cưới vợ càng khiến sự ra đi của anh thêm đau xót. Tổng giám đốc Liên đoàn Bóng đá Réunion Dominique Goumane xác nhận cầu thủ này mới lập gia đình được ít ngày, đang ổn định cuộc sống trên đảo sau khi gia nhập Saint-Denis FC (vào tháng 1).

Phó thị trưởng Saint-Denis Virgil Kichenin cũng gửi lời chia buồn tới người vợ vừa mất chồng, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ đồng hành cùng gia đình và CLB trong giai đoạn khó khăn.

Trong thông báo tưởng niệm, Saint-Denis FC cho biết ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ đều bàng hoàng trước mất mát. CLB gửi lời tiễn biệt: “Hãy yên nghỉ, Wanis. Cậu sẽ mãi ở trong tâm trí và trái tim chúng tôi”.

Làng bóng đá Pháp cũng bày tỏ tiếc thương. Liên đoàn Bóng đá Pháp gửi lời chia buồn đến gia đình, người thân và Saint-Denis FC, đồng thời khẳng định sát cánh cùng cộng đồng bóng đá Reunion. Các đội trẻ Saint-Denis FC dành một phút vỗ tay tưởng niệm Honsor tại những giải đấu trong ngày 11-11.

Sinh ngày 19-11-2003 tại Le Havre, Honsor trưởng thành qua các lò đào tạo Le Havre và Rouen. Anh có ba lần ra sân cho đội một Rouen ở giải hạng ba Pháp mùa 2023-2024, ghi một bàn tại sân Diochon. Sau đó, hậu vệ này lần lượt khoác áo Mâcon, Dieppe và Flers trước khi đến Réunion tiếp tục sự nghiệp.

Đến tối 11-11, cơ quan công tố Saint-Denis xác nhận đã mở điều tra xác định nguyên nhân tử vong và yêu cầu khám nghiệm tử thi. Chưa có kết luận về bệnh lý khiến Honsor ngừng tim.

Chính quyền địa phương đã bố trí hỗ trợ tâm lý cho đồng đội, người thân và những người chứng kiến bi kịch. Liên đoàn Bóng đá Reunion sẽ hỗ trợ đưa thi hài anh về phần lãnh thổ Pháp ở châu Âu theo nguyện vọng gia đình.