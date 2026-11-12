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Bất ngờ ứng viên Nam Phi thách thức ghế Chủ tịch FIFA của Gianni Infantino

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Một ứng viên đến từ Nam Phi tuyên bố chỉ nhận thù lao 1 USD/năm nếu đắc cử ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Ứng viên vô danh thách thức ghế chủ tịch FIFA của Gianni Infantino - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Infantino đang đứng trước cơ hội tái cử vào tháng 3-2027 - Ảnh: REUTERS

Người đàn ông này là Peter Auf der Heyde (Nam Phi) - một giảng viên đại học, cựu nhà báo và từng sở hữu câu lạc bộ bóng đá, theo BBC Radio Solent.  

Auf der Heyde hiện đang giảng dạy báo chí tại Đại học Southampton Solent (Anh). Trước khi theo đuổi sự nghiệp giảng dạy, ông từng là biên tập viên thể thao cho hãng thông tấn Đức Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Kinh nghiệm bóng đá của Auf der Heyde là từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Grahamstown ở Nam Phi. Đầu những năm 1990, ông sở hữu và quản lý UDW FC, một câu lạc bộ thi đấu ở giải hạng hai nước này. 

Theo ông Auf der Heyde, mỗi cuộc bầu cử đều cần có đối thủ thách thức để quá trình bầu cử diễn ra suôn sẻ. 

Đài BBC Radio Solent dẫn lời ông Auf der Heyde: "Tôi tin chắc rằng phải có những ứng cử viên thách thức trong mọi cuộc bầu cử. Không nên tổ chức bầu cử mà không có sự cạnh tranh. Trong trường hợp này, Infantino cần phải bị thách thức. Điều này rất quan trọng để đảm bảo trách nhiệm giải trình và tính minh bạch".

Ông Auf der Heyde cho rằng vị trí Chủ tịch FIFA lãnh mức lương hàng triệu USD mỗi năm là quá phi lý. Nếu đắc cử, giảng viên đại học này đề nghị chỉ nhận mức lương tượng trưng là 1 USD/năm. 

Để có thể trở thành ứng viên chạy đua ghế Chủ tịch FIFA cạnh tranh với Infantino, ông Auf der Heyde phải giành được sự ủng hộ của năm liên đoàn bóng đá quốc gia trước tháng 3 năm 2027.

Ngoài Auf der Heyde, cựu huấn luyện viên Arsenal, Arsene Wenger, được cho là đang cân nhắc khả năng tranh cử chức chủ tịch.

Ứng viên vô danh tuyên bố thách thức ghế chủ tịch FIFA của Gianni Infantino - Ảnh 2.Ông Infantino đáp trả sức ép từ chức, khẳng định được đa số ủng hộ

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi, bất chấp những lời kêu gọi từ chức sau kế hoạch thương mại gây tranh cãi.

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    Chủ đề: FIFA Arsene Wenger Radio Solent Gianni Infantino ARsenal

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