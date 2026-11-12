Tuyển Việt Nam thắng 2-0: Phép thử có nhiều tín hiệu vui của HLV Kim Sang Sik

Olaha Mạnh Đức ra mắt tuyển Việt Nam một cách mỹ mãn - Ảnh: MINH ĐỖ

Đội tuyển Việt Nam mở màn giải giao hữu Casper Cup 2026 bằng trận thắng 2-0 Đài Bắc Trung Hoa tối 11-11 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. Đó là chiến thắng mang dấu ấn của tân binh và cựu binh.

Trong đó, tiền đạo Nigeria nhập tịch Olaha Mạnh Đức mở tỉ số bằng cú đệm lòng cận thành, xuất phát từ tình huống chính anh là người phát động pha phản công. Nguyễn Đình Bắc, ngôi sao sáng giá nhất của tuyển Việt Nam, là người ấn định thắng lợi sau cú ngoặt vào trung lộ rồi sút chéo góc sở trường.

Những tín hiệu tích cực

Trong trận đấu thiên về mục đích thử nghiệm, có thể thấy những nhân tố mới được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội đã thi đấu tròn vai, thậm chí tốt.

Đầu tiên phải nhắc đến Olaha Mạnh Đức với bàn thắng ghi được ngay trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. Là tân binh đội tuyển, Olaha cho thấy anh bắt nhịp rất nhanh với lối chơi, hoàn toàn có thể khỏa lấp vai trò Xuân Son để lại trên hàng công.

Sức mạnh, tốc độ, khả năng cài đè cũng như chuyền bóng giúp Olaha Mạnh Đức không chỉ đá tốt vị trí trung phong cắm mà còn là hộ công. Nhiều thời điểm, "ngoại binh" này làm tường, đón bóng bổng xong không chạy lên vội mà nhường không gian cho các vệ tinh xung quanh như Đình Bắc băng lên khuấy đảo hàng thủ đối phương.

HLV Matt Ross của Đài Bắc Trung Hoa phải thốt lên: "Olaha khiến hậu vệ chúng tôi làm việc vất vả. Tôi phải bố trí 2 lớp phòng ngự để đối phó với cậu ấy. Có Olaha, lối đá của tuyển Việt Nam đa dạng hơn nhiều".

Nguyễn Thái Quốc Cường chơi ổn ở tuyến giữa - Ảnh: MINH ĐỖ

Ngoài Olaha, các tân binh khác của tuyển Việt Nam cũng xứng đáng nhận lời khen ngợi. Đó là Nguyễn Thái Quốc Cường, cầu thủ lần đầu chào sân cấp tuyển, đã chơi trọn vẹn 90 phút.

Với quãng thời gian làm việc trước đây với HLV Kim ở cấp U23 Việt Nam, Quốc Cường không khó để đáp ứng chiến thuật ở mức vừa đủ. Anh không xử lý phiêu lưu, cũng không quá an toàn, tựu trung là tròn vai ở khả năng liên kết các tuyến, cũng như đánh chặn từ xa. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang thiếu hụt tiền vệ, Quốc Cường có thể là gợi ý không tồi cho lớp kế cận.

Ở hàng thủ, Nguyễn Hồng Phúc cũng thể hiện tốt ở vị trí hậu vệ biên phải, vốn không phải sở trường của cầu thủ này ở cấp CLB cũng như các đội tuyển trẻ trước đây (trung vệ, hậu vệ trái).

Thế nhưng dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang Sik, Hồng Phúc lên công, về thủ nhịp nhàng, vừa bảo vệ được hành lang biên, vừa hỗ trợ đắc lực cho mặt trận tấn công bên cánh phải của tuyển Việt Nam.

Minh chứng chính là tình huống dâng lên hỗ trợ Olaha. Sau khi nhận đường chọc khe của tiền đạo này, Hồng Phúc băng lên trả ngược lại cho Olaha kết thúc tình huống, qua đó đóng góp kiến tạo ngay trận ra mắt tuyển Việt Nam.

Với nhóm cựu binh, thủ thành Lê Giang Patrik tiếp tục cho thấy sự yên tâm nơi khung gỗ, dù cơ hội Đài Bắc Trung Hoa tạo ra không nhiều.

Nguyễn Thành Chung khẳng định vai trò chỉ huy hàng thủ, là điểm tựa giúp các đồng đội xung quanh thi đấu an toàn, tự tin. Hai trung vệ lệch trái và phải là Nguyễn Nhật Minh, Phạm Lý Đức yên tâm dâng cao phát động bóng, mà không phải lo nghĩ quá nhiều về khoảng trống sau lưng.

Trên hàng công, ông Kim một lần nữa lại đúng khi sử dụng ngôi sao Đình Bắc đá chính từ đầu. Tốc độ, sức rướn của cầu thủ này giúp tuyển Việt Nam nguy hiểm hơn trong những pha lên bóng. Bàn thắng ghi được của Đình Bắc càng khẳng định giá trị và vai trò của anh trong công cuộc trẻ hóa đội hình của tuyển Việt Nam.

Nguyễn Văn Tùng gây thất vọng - Ảnh: MINH ĐỖ

Vẫn còn những điểm cần cải thiện

Tuy nhiên, màn trình diễn ở trận Đài Bắc Trung Hoa của tuyển Việt Nam không hoàn hảo. Bên cạnh những cầu thủ ghi điểm, cũng có những trường hợp thi đấu chưa đúng sức, hoặc lạc nhịp với đồng đội.

Trần Ngọc Sơn thể hiện tốt khả năng bứt tốc quãng ngắn, nhưng khả năng di chuyển không bóng, phối hợp đa cự ly với đồng đội còn chưa rõ ràng.

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng được tung vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai, nhưng dù nỗ lực, anh cũng không đấu sức được với các trung vệ Đài Bắc Trung Hoa. Khi có cơ hội, Văn Tùng cũng bỏ lỡ đáng tiếc, với cú đánh đầu đi vọt xà.

HLV Kim cũng kỳ vọng tuyển Việt Nam ghi thêm bàn khi tung Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Trần Việt Cường vào sân, nhưng những cầu thủ này cũng bỏ lỡ với vài cú sút chệch cầu môn.

Ở hàng tiền vệ, Hoàng Vĩnh Nguyên khá thiệt thòi với thể hình hạn chế, liên tục bị đối phương ép, khiến tuyển Việt Nam trải qua quãng thời gian khó khăn trong việc kiểm soát tuyến giữa.

Tất nhiên, không thể đòi hỏi tất cả tân binh phải đá hay ngay trong lần ra mắt đội tuyển quốc gia. Chính nhờ những lần được trao cơ hội như này mới có thể giúp các cầu thủ tiến bộ, phát triển hơn trong tương lai.

Tuyển Việt Nam còn trận cuối đấu Kyrgyzstan ngày 17-11. Với việc 4 cầu thủ Olaha, Quốc Cường, Nhật Minh và Patrik trở lại CLB Công An TP.HCM đá cúp Đông Nam Á, cơ hội sẽ tiếp tục mở ra với những nhân tố mới khác của tuyển Việt Nam.

Trong đó có những cầu thủ chưa đá phút nào là Lương Chí Khải, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Quang Vinh.