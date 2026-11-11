HLV Kim Sang Sik nói gì sau trận tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa?

Tiền đạo Olaha Mạnh Đức của tuyển Việt Nam có gốc Nigeria - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Tối 11-11 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình, đội tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 tại lượt đầu Giải giao hữu Casper Cup 2026. 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam được ghi bởi tân binh Olaha Mạnh Đức và ngôi sao Nguyễn Đình Bắc.

HLV Kim Sang Sik trả lời họp báo sau trận: "Tôi cảm ơn các cầu thủ, họ đã chiến đấu hết mình và tạo nên chiến thắng này. Đợt tập trung này có nhiều thay đổi về lực lượng, quỹ thời gian ngắn, nhưng các cầu thủ mới và cũ đều thi đấu tốt. Đặc biệt, các cầu thủ nhập tịch đều đã hiểu rõ văn hóa Việt Nam nên hòa nhập rất nhanh".

HLV Kim Sang Sik cho rằng trận thắng Đài Bắc Trung Hoa giúp ông đánh giá được năng lực của những cầu thủ này và tạo cơ hội cho họ cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam.

"Để thay đổi ngay thì khó. Tôi sẽ cố gắng thay đổi từng chút một để giữ được sự gắn kết tốt nhất. Tôi cũng muốn các cầu thủ mới lên có cơ hội cạnh tranh lành mạnh với những cầu thủ cũ để tạo ra tập thể tốt nhất cho tuyển Việt Nam", ông Kim cho hay.

Ông Kim cũng gửi lời chúc mừng đến Olaha Mạnh Đức, cầu thủ có bàn ngay trận ra mắt đội tuyển Việt Nam, hay Nguyễn Thành Chung, người lần đầu đeo băng đội trưởng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ huy hàng thủ.

HLV Kim Sang Sik cũng tiết lộ, sau trận này, ông sẽ để cho thủ môn Lê Giang Patrik trở lại CLB Công An TP.HCM đá cúp Đông Nam Á. Cơ hội sẽ mở ra với 2 thủ môn Nguyễn Văn Việt và Trần Trung Kiên.

Sau trận này, đội tuyển Việt Nam được nghỉ 5 ngày, trước khi đấu Kyrgyzstan vào ngày 17-11.