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Đình Bắc tiếp tục làm đội phó tuyển Việt Nam

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Đội tuyển Việt Nam bầu ban cán sự mới trong dịp FIFA Days tháng 11-2026, trong đó Thành Chung làm đội trưởng, Đình Bắc cùng Minh Khoa làm đội phó.

Đình Bắc tiếp tục làm đội phó tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đình Bắc là ngôi sao được chú ý nhất trên hàng công tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ban cán sự đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan đã được bầu. Trung vệ Nguyễn Thành Chung được tín nhiệm làm đội trưởng. Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc làm đội phó. 

Trong danh sách triệu tập có phần lớn là tân binh hoặc cầu thủ ít thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, Thành Chung là cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc nhất. Anh là lá chắn thép hàng thủ giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026. 

Trước đó anh cũng thường xuyên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo ở các kỳ Asian Cup và vòng loại World Cup.

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Ở độ tuổi 29, Nguyễn Thành Chung đủ bản lĩnh, tiếng nói để làm chỗ dựa về chuyên môn và tinh thần cho các đàn em. Các đội tuyển Việt Nam trước đây cũng thường thi đấu thành công khi có đội trưởng đá vị trí trung vệ (như Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải). 

Trong khi đó, việc Nguyễn Đình Bắc tiếp tục sắm vai đội phó cho thấy sự tin tưởng của ban huấn luyện vào tinh thần trách nhiệm và năng lực đóng góp chuyên môn của cầu thủ này. Đình Bắc đã đảm nhận vai trò này từ FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua ở Indonesia, đã được trao băng đội trưởng thay thế cho Nguyễn Xuân Son, trong trận gặp Philippines hồi tháng 9. 

Với Võ Hoàng Minh Khoa, đây là lần đầu tiên cầu thủ này góp mặt trong ban cán sự đội tuyển Việt Nam. 

So với dàn cầu thủ cùng đá tiền vệ trung tâm như Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quang Vinh, Lê Quốc Nhật Nam hay Hoàng Vĩnh Nguyên, Võ Hoàng Minh Khoa hơn hẳn về tuổi tác lẫn kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển. 

Việc phân chia ban cán sự trải đều ở 3 tuyến giúp đội tuyển Việt Nam tăng cường sự đoàn kết và tính xuyên suốt, nhất quán trong chuyên môn. Các đội trưởng và đội phó sẽ giúp sức đắc lực cho ban huấn luyện trong việc truyền tải chiến thuật, để đội tuyển thi đấu hiệu quả hơn. 

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 8-11 tại Ninh Bình để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 với hai đối thủ khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Giải diễn ra theo thể thức đấu vòng tròn một lượt tính điểm xác định thứ hạng chung cuộc.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt đấu Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan vào ngày 11 và 17-11 trên sân Thiên Trường. Hai đội khách mời đá với nhau vào ngày 14-11.

Đình Bắc tiếp tục làm đội phó tuyển Việt Nam - Ảnh 3.Vé xem tuyển Việt Nam được mở bán tại quầy

Ban tổ chức các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong tháng 11 sẽ mở bán vé vào sân theo hình thức trực tiếp tại quầy.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Thành Chung Nguyễn Đình Bắc Tuyển Việt Nam Sân Thiên Trường Đình Bắc

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