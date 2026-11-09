Đình Bắc bị kẹt giữa tuyển quốc gia và câu lạc bộ?

Đình Bắc trong trận gần nhất hôm 7-11 dưới màu áo CLB Công An Hà Nội - Ảnh: MINH ĐỖ

Là ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là cái tên được đông đảo người hâm mộ quan tâm nhất trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 11.

Tranh cãi về Đình Bắc

Tại sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan để tính điểm FIFA.

Đây vốn là những trận quan trọng với đội tuyển trước thềm VCK Asian Cup 2027, nhưng việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lùi lịch giải đấu xuống cuối năm sau khiến mọi kế hoạch của HLV Kim Sang Sik bị đảo lộn.

Tính chất 2 trận giao hữu đã thay đổi. Đây không còn là cữ dượt quan trọng mà trở thành nơi thử nghiệm, là chỗ HLV Kim thử chân những cầu thủ mới.

Từ lúc được công bố ngày 3-11, danh sách đội tuyển Việt Nam trải qua 2 lần thay đổi vào ngày 4-11 và 8-11. Hai Long, Văn Vĩ, Tiến Anh, Ngọc Bảo và Lê Phát được trả về CLB. Đăng Dương, Nhật Nam, Đức Anh, Văn Khang, Hùng Phúc, Vĩnh Nguyên được gọi lên thay thế.

Giữa 2 cuộc biến động nhân sự, cái tên Đình Bắc vẫn hiện diện ở tuyển Việt Nam. Điều này thổi bùng lên cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, giữa nhóm người cho rằng Đình Bắc nên được nghỉ, với số khác vẫn mong muốn được xem Bắc thi đấu cho tuyển quốc gia.

"Giao hữu như này nên cho Đình Bắc nghỉ mới đúng. Cày quá trời cày", CĐV Nguyên Tây bình luận trên trang chủ CLB Công An Hà Nội.

"Đình Bắc là ngôi sao số một, sao mà đội tuyển Việt Nam thiếu được?", người dùng Nguyễn Mến cho hay.

"Thiếu Đình Bắc thì đội tuyển Việt Nam lần này mạnh ngang ngửa Campuchia", tài khoản Cường Anh viết.

"Còn ai nữa đâu, đội tuyển phải có Đình Bắc", tài khoản Đàm Tiến nêu quan điểm.

Đình Bắc là ngôi sao tuyển Việt Nam - Ảnh: MINH ĐỖ

Cái khó của Đình Bắc và điều ước của HLV Polking

Là cầu thủ, bản thân Đình Bắc không thể và cũng không có quyền tự đưa ra quyết định nghỉ hay đá cho đội tuyển Việt Nam. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của các cầu thủ chuyên nghiệp được triệu tập.

Lên tuyển, họ không chiến đấu vì bản thân, mà vì hình ảnh quốc gia, vì tấm quốc kỳ in trên ngực áo. Với ngôi sao như Đình Bắc, sự hiện diện của anh còn giúp đội tuyển Việt Nam giữ được khán giả, là đòn bẩy kéo người hâm mộ mua vé đến sân.

Ở khía cạnh chuyên môn, dù chỉ là 2 trận thử nghiệm, HLV Kim Sang Sik vẫn cần có cầu thủ chất lượng như Đình Bắc trên hàng công, làm điểm tựa cho những cầu thủ trẻ hơn, hoặc mới lần đầu bỡ ngỡ lên tuyển Việt Nam.

Vấn đề lớn nhất Đình Bắc đang đối mặt không phải vì không đủ giỏi, mà vì anh đang cày ải quá nhiều. Thống kê trên Transfermarkt riêng mùa này, Bắc đã đá 10 trận chỉ trong hơn 2 tháng cho CLB Công An Hà Nội ở các đấu trường.

Nếu tính cả 2 giải ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup trước đó ở cấp đội tuyển, càng thấy cường độ thi đấu của Đình Bắc khủng khiếp như thế nào.

Lên tuyển Việt Nam lúc này đối với Đình Bắc không khác gì canh bạc sự nghiệp. Chỉ cần dính chấn thương dù lớn dù nhỏ, khả năng đóng góp của Bắc cho CLB Công An Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo hệ lụy thành tích.

Không phải tự nhiên nhiều đội bóng trên thế giới làm mọi cách để cầu thủ của mình không phải lên tuyển. Ngay ở V-League, Văn Vĩ, Lê Phát, những cầu thủ vừa mới ra sân thi đấu ghi bàn hôm trước, hôm sau đã thấy CLB thông báo chấn thương, xin rút khỏi đội tuyển để tránh rủi ro.

CLB Công An Hà Nội không phải không có động thái. HLV trưởng Alexandre Polking cho biết ông và đội bóng nỗ lực xin VFF cho Đình Bắc ở nhà nhưng không thành.

"Chúng tôi đã cố gắng xin cho Đình Bắc được nghỉ như các cầu thủ khác của CLB Công An Hà Nội. Dù Đình Bắc cũng rất thích khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi hiểu điều đó và người hâm mộ Việt Nam cũng muốn xem cậu ấy thi đấu.

Tôi không biết liệu HLV Kim có sử dụng Đình Bắc trong cả 2 trận giao hữu tới đây của đội tuyển Việt Nam hay không. Dù sao, tôi vẫn ước Đình Bắc không phải lên tuyển Việt Nam dịp này", HLV Polking thổ lộ.

Điều ước của HLV Polking đã không thành. Ông chỉ còn biết cầu mong cho Đình Bắc lành lặn trở về sau dịp FIFA Days. Và người hâm mộ Việt vừa muốn xem Đình Bắc cũng vừa cầu mong cầu thủ được 'vẹn nguyên' như vậy.