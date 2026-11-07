HLV Polking ước Đình Bắc không phải lên tuyển Việt Nam

HLV Alexandre Polking - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Tối 7-11, CLB Công An Hà Nội lên nhì bảng V-League 2026 - 2027 sau trận thắng Công An TP.HCM 2-1 ở vòng 7, diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

Sau trận này, Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ duy nhất của CLB Công An Hà Nội có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam - sẽ di chuyển đến điểm hội quân tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

HLV trưởng Alexandre Polking của CLB Công An Hà Nội chia sẻ: "Tôi ước Đình Bắc không phải lên tuyển Việt Nam dịp này. Đình Bắc quan trọng với đội tuyển, đang thi đấu tốt và tôi biết ban huấn luyện đội tuyển cần cậu ấy.

Chúng tôi đã cố gắng xin cho Đình Bắc được nghỉ như các cầu thủ khác của CLB Công An Hà Nội. Đình Bắc còn trẻ, điều tôi mong nhất là khi trở lại đội, cậu ấy không gặp chấn thương nào".

HLV Polking cho biết ông tôn trọng đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik, nhưng cũng đấu tranh vì lợi ích của CLB Công An Hà Nội và học trò cưng của mình.

"CLB Công An Hà Nội đã thi đấu 14 trận từ đầu mùa đến giờ. Tôi không biết liệu HLV Kim có sử dụng Đình Bắc trong cả 2 trận giao hữu tới đây của đội tuyển Việt Nam hay không.

Về tổng thể, Bắc chưa phải chịu khối lượng vận động quá lớn đến giờ, cũng không đi Trung Quốc đá cúp châu Á.

Đình Bắc cũng rất thích khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi hiểu điều đó và người hâm mộ Việt Nam cũng muốn xem cậu ấy thi đấu. Tôi thấy cũng ổn", ông Polking cho hay.

Ngày 8-11, đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 11, với việc tham dự giải giao hữu Casper Cup 2026. Đình Bắc và đồng đội sẽ hướng đến 2 trận đấu giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

HLV Polking khen Văn Hậu, Việt Anh đang là bộ đôi phòng ngự xuất sắc nhất Việt Nam Khi được hỏi về màn trình diễn của Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh thời gian gần đây, HLV Polking không tiếc lời khen ngợi 2 học trò. "Văn Hậu và Việt Anh khi thi đấu cùng nhau là bộ đôi phòng ngự xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay. Tôi không muốn chỉ nhắc riêng ai giữa 2 cầu thủ, bởi điều quan trọng là sự kết hợp của họ. Khi cả 2 đều đạt thể trạng tốt nhất, họ có thể cống hiến phẩm chất, trình độ chuyên môn rất cao. Chúng tôi biết rõ điều đó và rất hạnh phúc khi có cả Văn Hậu lẫn Việt Anh trong đội hình", HLV Polking nói.