Công An Hà Nội - Công An TP.HCM (19h15): Đình Bắc, Văn Hậu đá chính

Công An Hà Nội (áo đỏ) sẽ giành 3 điểm tại Hàng Đẫy ? - Ảnh: CAHN FC

Công An Hà Nội (CAHN) hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng V-League với 11 điểm, kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định 5 điểm. Do đó họ rất khát khao chiến thắng để thu ngắn cách biệt với đối thủ và cạnh tranh chức vô địch V-League mùa giải này.

Còn Công An TP.HCM xếp thứ sáu với 10 điểm và sẽ vượt qua chính đối thủ nếu thắng tại Hàng Đẫy. Sau sáu trận, hai đội cùng mới thủng lưới 4 bàn. Khác biệt nằm ở hàng công: đội bóng thủ đô ghi 9 bàn, nhiều hơn đội khách 3 bàn.

Xét về mặt lực lượng, CAHN đang sở hữu đội hình toàn sao với lực lượng đồng đều ở cả 3 tuyến. Họ luôn trung thành với lối chơi tấn công mạnh mẽ, với những ngôi sao chất lượng như: Quang Hải, Đình Bắc, Alan Grafite, Leo Atur... Nhưng đoàn quân của HLV Alexandre Polking lại không có phong độ tốt với 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Trong khi đó, Công An TPHCM lại có lối chơi đầy tính thực dụng, luôn đảm bảo sự chắc chắn lên hàng đầu. Họ đang sở hữu một tập thể đoàn kết và rất khó bị phá vỡ. Đặc biệt khi đối đầu với các đối thủ mạnh, Công An TPHCM thường chơi rất tốt. Chính vì vậy mà kết quả ở trận đấu này được dự báo sẽ rất khó đoán !