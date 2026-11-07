CLB Hoàng Anh Gia Lai thắng Hà Nội trong trận đấu có 2 quả phạt đền

CLB Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng) một lần nữa vượt qua Hà Nội trên sân Pleiku - Ảnh: MINH ANH

Tối 7-11, CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp Hà Nội trên sân Pleiku ở vòng 7 V-League 2026-2027. Đây là trận đấu mà đội bóng phố núi cần phải thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

15 phút đầu tiên, cả 2 đội đều có 1 pha dứt điểm nguy hiểm. Phút thứ 4, Hoàng Vĩnh Nguyên sút xa đưa bóng đi sát xà ngang khung thành CLB Hà Nội. Văn Quyết dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Trung Kiên kịp thời cứu thua cho CLB Hoàng Anh Gia Lai ở phút 12.

Chủ động phòng ngự nên CLB Hoàng Anh Gia Lai không có nhiều pha tấn công sắc sảo. Dù vậy, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi tận dụng tốt tình huống cố định để ghi bàn mở tỉ số ở phút 29. Từ pha đá phạt góc của Luann Augusto, Hà Châu Phi đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Ghi bàn khai thông thế bế tắc, nhưng Hà Châu Phi lại khiến CLB Hoàng Anh Gia Lai bị phạt đền sau khi VAR vào cuộc, xác định anh phạm lỗi với Hai Long trong vòng cấm.

Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ăn mừng bàn thắng - Ảnh: HAGL FC

Trên chấm 11m, Văn Quyết ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 cho CLB Hà Nội ở phút 36. Thủ môn Trung Kiên dù đoán đúng hướng nhưng không thể cản phá.

Tuy nhiên lợi thế của đội khách không kéo dài được bao lâu. Bởi phút 45+1, VAR một lần nữa can thiệp.

Trọng tài Đỗ Khánh Nam sau khi tham khảo VAR đã xác định trung vệ Thành Chung phạm lỗi với Basilio trong vòng cấm. Luann Augusto thực hiện thành công cú sút 11m, đưa CLB Hoàng Anh Gia Lai dẫn 2-1.

CLB Hà Nội đã đẩy cao đội hình trong hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng hết Sade không ai kèm lại sút bóng chệch cột dọc ở phút 67 thì đến lượt Hai Long dứt điểm không thắng thủ môn Trung Kiên ở phút 73, đành chấp nhận thua 1-2.

Chiến thắng thứ 2 kể từ đầu giải đã giúp cho CLB Hoàng Anh Gia Lai có 6 điểm sau 7 trận, tạm vươn lên hạng 12/14 đội, hơn 2 điểm so với 2 đội xếp sau là Thể Công - Viettel (chưa đấu vòng 7) và Thành phố Đồng Nai (7 trận).