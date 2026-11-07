Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

CLB Hoàng Anh Gia Lai thắng Hà Nội trong trận đấu có 2 quả phạt đền

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

CLB Hoàng Anh Gia Lai đã thắng Hà Nội 2-1 trên sân nhà ở vòng 7 V-League 2026-2027, trong trận đấu có đến 2 quả phạt đền.

CLB Hoàng Anh Gia Lai thắng Hà Nội trong trận đấu có 2 quả phạt đền - Ảnh 1.

CLB Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng) một lần nữa vượt qua Hà Nội trên sân Pleiku - Ảnh: MINH ANH

Tối 7-11, CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp Hà Nội trên sân Pleiku ở vòng 7 V-League 2026-2027. Đây là trận đấu mà đội bóng phố núi cần phải thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

15 phút đầu tiên, cả 2 đội đều có 1 pha dứt điểm nguy hiểm. Phút thứ 4, Hoàng Vĩnh Nguyên sút xa đưa bóng đi sát xà ngang khung thành CLB Hà Nội. Văn Quyết dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Trung Kiên kịp thời cứu thua cho CLB Hoàng Anh Gia Lai ở phút 12.

Chủ động phòng ngự nên CLB Hoàng Anh Gia Lai không có nhiều pha tấn công sắc sảo. Dù vậy, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi tận dụng tốt tình huống cố định để ghi bàn mở tỉ số ở phút 29. Từ pha đá phạt góc của Luann Augusto, Hà Châu Phi đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Ghi bàn khai thông thế bế tắc, nhưng Hà Châu Phi lại khiến CLB Hoàng Anh Gia Lai bị phạt đền sau khi VAR vào cuộc, xác định anh phạm lỗi với Hai Long trong vòng cấm. 

CLB Hoàng Anh Gia Lai thắng Hà Nội trong trận đấu có 2 quả phạt đền - Ảnh 2.

Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ăn mừng bàn thắng - Ảnh: HAGL FC

Trên chấm 11m, Văn Quyết ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 cho CLB Hà Nội ở phút 36. Thủ môn Trung Kiên dù đoán đúng hướng nhưng không thể cản phá. 

Tuy nhiên lợi thế của đội khách không kéo dài được bao lâu. Bởi phút 45+1, VAR một lần nữa can thiệp. 

Trọng tài Đỗ Khánh Nam sau khi tham khảo VAR đã xác định trung vệ Thành Chung phạm lỗi với Basilio trong vòng cấm. Luann Augusto thực hiện thành công cú sút 11m, đưa CLB Hoàng Anh Gia Lai dẫn 2-1.

CLB Hà Nội đã đẩy cao đội hình trong hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng hết Sade không ai kèm lại sút bóng chệch cột dọc ở phút 67 thì đến lượt Hai Long dứt điểm không thắng thủ môn Trung Kiên ở phút 73, đành chấp nhận thua 1-2.

Chiến thắng thứ 2 kể từ đầu giải đã giúp cho CLB Hoàng Anh Gia Lai có 6 điểm sau 7 trận, tạm vươn lên hạng 12/14 đội, hơn 2 điểm so với 2 đội xếp sau là Thể Công - Viettel (chưa đấu vòng 7) và Thành phố Đồng Nai (7 trận).

- Ảnh 1.Tiền đạo trẻ Lê Phát tỏa sáng ngay trước ngày lên tuyển Việt Nam

Nguyễn Lê Phát ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Ninh Bình trước Bắc Ninh ở vòng 7 V-League 2026 - 2027.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: CLB Hoàng Anh Gia Lai CLB Hà Nội phạt đền Văn quyết sân Pleiku

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất