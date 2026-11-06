Ghi bàn phút bù giờ, Thép Xanh Nam Định thắng nghẹt thở trong thế 10 người trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) giành chiến thắng đầy cảm xúc trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) - Ảnh: TXNĐ

Hiệp 1 trận đấu giữa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thép Xanh Nam Định tại vòng 7 V-League 2026-2027 đã diễn ra với tốc độ cao và thế trận đôi công vô cùng hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên.

Dù phải làm khách, đội bóng được đánh giá cao hơn là Thép Xanh Nam Định đã cho thấy sự sắc bén trong việc tận dụng thời cơ.

Sau nửa giờ đồng hồ thi đấu, bàn mở tỉ số đến từ một tình huống cố định.

Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, tiền đạo Caio Cesar di chuyển chọn vị trí thông minh trước khi tung cú đánh đầu nối ở cự ly gần, hạ gục thủ môn Hà Tĩnh để khai thông thế bế tắc cho đội khách.

Bị dẫn trước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không hề nao núng mà vùng lên mạnh mẽ.

Đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép, tạo ra nhiều đợt hãm thành nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Dù vậy, sự thiếu chính xác trong những pha xử lý quyết định khiến các chân sút chủ nhà chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn gỡ hòa.

Khép lại 45 phút đầu tiên, Thép Xanh Nam Định tạm thời nắm giữ lợi thế dẫn bàn nhưng khó khăn lập tức ập đến với đội bóng áo trắng ngay đầu hiệp 2.

Nguyễn Phong Hồng Duy - cầu thủ được HLV trao niềm tin đá chính từ đầu trận đã có pha vào bóng nguy hiểm với Văn Huy.

Sau khi trực tiếp tham khảo màn hình VAR, trọng tài chính Trung Kiên không do dự rút tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cựu tuyển thủ Việt Nam và khiến Thép Xanh Nam Định chỉ còn 10 người trên sân.

Lúc này, sức ép ngày một lớn hơn được tạo ra từ chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về phía khung thành đội khách và điều gì đến cũng phải đến.

Từ pha tấn công bên cánh phải, Silva Daniel nhả bóng về tuyến 2 để Luiz Antonio dứt điểm hiểm hóc. Bóng đi căng, đập cột dọc trước khi bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Nguyên Mạnh ở phút 83.

Tưởng chừng trận đấu khép lại với tỉ số 1-1, bất ngờ xảy ra ở phút 90+3. Tiền đạo Caio Cesar khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng đường chuyền thuận lợi cho cầu thủ vào sân thay người Văn Vĩ đánh đầu hạ gục thủ môn Thanh Tùng, ấn định tỉ số 2-1 cho Thép Xanh Nam Định trước đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ba điểm nhọc nhằn nhưng vô cùng quý giá này giúp thầy trò đội khách tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027.