CLB Thanh Hóa đón tân HLV người Hàn Quốc sát thềm trận đấu Thể Công - Viettel

HLV Kim Young Chul (trái) chính thức gia nhập CLB Thanh Hóa - Ảnh: THFC

Chiều 7-11, ngay sau khi về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, HLV Kim Young Chul được đại diện CLB Thanh Hóa chào đón nồng nhiệt, tặng hoa và đưa về ra mắt đội ngay buổi tập cùng ngày ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đội bóng xứ Thanh đã di chuyển ra thủ đô từ trước, để chuẩn bị cho trận đấu với Thể Công - Viettel, thuộc vòng 7 V-League 2026 - 2027. HLV Kim Young Chul chính thức tiếp quản đội bóng từ HLV tạm quyền Mai Xuân Hợp. Ông Hợp sẽ lui về làm Giám đốc kỹ thuật từ vòng này.

HLV Kim Young Chul sinh năm 1976, là cựu trung vệ đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2006. Ông có kinh nghiệm huấn luyện các CLB hàng đầu K-League như Seongnam, Gwangju và FC Seoul.

Ông Kim Young Chul từng là cộng sự của HLV Kim Sang Sik trong ban huấn luyện U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái. Với bằng huấn luyện Pro của AFC cùng kinh nghiệm và hiểu biết của mình với bóng đá Việt Nam, HLV Kim Young Chul được kỳ vọng giúp CLB Thanh Hóa thi đấu khởi sắc.

HLV Kim Young Chul bắt tay ngay vào công việc ở CLB Thanh Hóa - Ảnh: THFC

HLV Kim Young Chul và CLB Thanh Hóa chỉ còn 1 ngày chuẩn bị cho trận đấu với Thể Công - Viettel. Đây là trận tâm điểm ở nửa dưới bảng xếp hạng, đội thua sẽ khó có cơ hội trở lại nửa trên.

Hiện CLB Thanh Hóa đứng thứ 11/14 đội, còn Thể Công - Viettel đứng áp chót.

Đội bóng áo lính đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng khi trải qua mạch gần 10 trận không thắng trên mọi đấu trường, khiến HLV Velizar Popov phải ra đi.

Trận đấu giữa Thể Công - Viettel và Thanh Hóa diễn ra lúc 19h15 ngày 8-11 trên sân Hàng Đẫy.