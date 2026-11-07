Video tiền đạo Bắc Ninh 'nhảy múa' trước hàng thủ Ninh Bình

Tiền đạo Ngân Văn Đại đi bóng kỹ thuật giúp Bắc Ninh gỡ hòa trước Ninh Bình - Nguồn: FPT PLAY

Tối 7-11, Bắc Ninh làm khách đến sân nhà CLB Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 7 LPBank V-League 1 2026-2027. Dù thất bại chung cuộc 1-2, song tiền đạo Ngân Văn Đại bên phía đội khách để lại dấu ấn đậm nét khi đóng góp lớn vào bàn gỡ 1-1.

Phút 40, Ngân Văn Đại tạo nên tình huống đột phá đầy ấn tượng bên phía cánh trái, khiến hàng phòng ngự Ninh Bình rơi vào thế bị động. Tiền đạo 34 tuổi tự tin đi bóng xâm nhập vòng cấm, trước khi thực hiện pha xử lý kỹ thuật để xỏ háng Romeu Martins.

Sau khi vượt qua hậu vệ đối phương, Văn Đại tiếp tục đưa bóng vào khu vực nguy hiểm rồi chuyền ngang cho Brenner Marlos đang chờ sẵn. Tuy nhiên trước khi bóng kịp đến chân tiền đạo Bắc Ninh, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến trong nỗ lực cản phá đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp đội khách quân bình tỉ số 1-1.

Tình huống này cho thấy kinh nghiệm và khả năng xử lý bóng khéo léo của Ngân Văn Đại. Dù đã bước sang tuổi 34, tiền đạo Bắc Ninh vẫn có thể tạo ra khác biệt bằng những pha đi bóng táo bạo, kỹ thuật cá nhân và sự bình tĩnh khi đối mặt với nhiều cầu thủ phòng ngự.

Đáng chú ý, Văn Đại gần như tự mình xuyên phá hàng thủ Ninh Bình trước khi tạo ra tình huống dẫn đến bàn thắng. Pha xỏ háng Romeu Martins không chỉ giúp anh loại bỏ một hậu vệ, mà còn mở ra khoảng trống thuận lợi để thực hiện đường chuyền vào trong.

Trước đó Ninh Bình là đội kiểm soát thế trận tốt hơn và có bàn mở tỉ số ở phút 30, nhờ cú đá phạt kỹ thuật của trung vệ Lucas Turci. Tuy nhiên sau khi bị gỡ hòa, đội chủ nhà nhanh chóng tái lập lợi thế khi Lê Phát đánh đầu ghi bàn ở phút 43.

Chung cuộc, Ninh Bình giành chiến thắng 2-1 trước Bắc Ninh, qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng tại V-League 2026-2027. Kết quả này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có 13 điểm sau 7 vòng đấu và tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.