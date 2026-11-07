CLB nữ TP.HCM lần đầu bị loại sớm ở Cúp C1 nữ châu Á

Thu Xuân (CLB nữ TP.HCM) thất vọng sau khi Hwacheon KSPO ghi bàn - Ảnh: AFC

Chiều 7-11, CLB nữ TP.HCM gặp Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) ở lượt cuối bảng B AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2026-2027 diễn ra tại Ấn Độ.

Trước trận đấu này, CLB nữ TP.HCM đã thua cả 2 trận trước chủ nhà East Bengal 1-2 và April 25 (CHDCND Triều Tiên) 0-6. Còn CLB Hwacheon KSPO thua 1-2 trước April 25 và thắng East Bengal 4-1.

Nếu thắng đậm Hwacheon KSPO, đoàn quân HLV Đoàn Thị Kim Chi có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đối thủ quá mạnh để CLB nữ TP.HCM có thể làm được điều mình muốn.

CLB nữ TP.HCM suýt nữa chỉ còn có 10 người trên sân ở phút 16 sau khi tình huống phạm lỗi của Ngô Thị Hồng Nhung và Wie Jae Eun. May mà trọng tài Supiree Testhomya chỉ rút thẻ vàng, và VAR cũng xác định đó là tình huống không phải thẻ đỏ.

CLB Hwacheon KSPO tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm trong nửa đầu hiệp một nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Sae Kitakata thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn Kim Thanh nhưng bóng lại đi vọt xà ngang ở phút 25. Hai phút sau, thủ môn của CLB nữ TP.HCM đã có pha phản xạ xuất sắc để ngăn cú sút của Choi Jeong Min từ đường trả bóng của Yoon Ji Hyun.

K'Thủa (áo đỏ) có cơ hội ghi bàn cho CLB nữ TP.HCM trong hiệp một nhưng thủ môn Hong Yu Jin cản phá - Ảnh: AFC



CLB nữ TP.HCM cũng tạo ra được cơ hội nguy hiểm ở phút 32. K'Thủa bứt tốc rồi dứt điểm từ góc hẹp nhưng đã bị thủ môn Hong Yu Jin cản phá.

Tưởng chừng 2 đội sẽ bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa thì CLB Hwacheon KSPO đã có bàn mở tỉ số ở phút 45+3. Đường chuyền của tiền đạo Lee Su Bin vô tình chạm trung vệ Chương Thị Kiều, tạo điều kiện cho chính Lee Su Bin băng vào dứt điểm hạ thủ môn Kim Thanh.

Cả hai đội đều thực hiện những thay đổi về nhân sự trong hiệp hai. Tuy nhiên, CLB nữ TP.HCM vẫn không thể ngăn Hwacheon KSPO ghi liền 2 bàn trong vòng có 3 phút để nới rộng cách biệt.

Phút 54, đội trưởng Lee Su Bin ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận đấu. Cô khống chế đường chuyền từ Asuna Tanaka trước khi đệm bóng vào ghi bàn. Hai phút sau, Wie Jae Eun bứt tốc bên cánh phải rồi tạt bóng cho Asuna Tanaka đánh đầu ghi bàn.

Đến phút 88, CLB nữ TP.HCM mới có bàn gỡ 1-3 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Đậu Nguyễn Quỳnh Anh. Tiền đạo 19 tuổi này đã dứt điểm thành công sau đường tạt bóng từ cánh trái của Trần Thị Thu Thảo. VAR đã can thiệp nhưng vẫn công nhận bàn thắng.

Thắng CLB nữ TP.HCM 3-1, CLB Hwacheon KSPO đã giành vé vào tứ kết. Còn thầy trò HLV Kim Chi thì sớm dừng bước sau 3 trận toàn thua, ghi 2 bàn và thủng lưới 11 bàn.

Đây là lần đầu tiên CLB nữ TP.HCM bị loại ngay từ vòng bảng. Hai lần tham dự trước đó, đội vào bán kết mùa 2024-2025 và tứ kết mùa 2025-2026.

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