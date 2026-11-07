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CLB nữ TP.HCM lần đầu bị loại sớm ở Cúp C1 nữ châu Á

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

CLB nữ TP.HCM đã lần đầu bị loại sớm ngay từ vòng bảng AFC Champions League nữ 2026-2027 sau 3 trận toàn thua tại Ấn Độ.

CLB nữ TP.HCM lần đầu bị loại sớm ở Cúp C1 nữ châu Á - Ảnh 1.

Thu Xuân (CLB nữ TP.HCM) thất vọng sau khi Hwacheon KSPO ghi bàn - Ảnh: AFC

Chiều 7-11, CLB nữ TP.HCM gặp Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) ở lượt cuối bảng B AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2026-2027 diễn ra tại Ấn Độ.

Trước trận đấu này, CLB nữ TP.HCM đã thua cả 2 trận trước chủ nhà East Bengal 1-2 và April 25 (CHDCND Triều Tiên) 0-6. Còn CLB Hwacheon KSPO thua 1-2 trước April 25 và thắng East Bengal 4-1. 

Nếu thắng đậm Hwacheon KSPO, đoàn quân HLV Đoàn Thị Kim Chi có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đối thủ quá mạnh để CLB nữ TP.HCM có thể làm được điều mình muốn.

CLB nữ TP.HCM suýt nữa chỉ còn có 10 người trên sân ở phút 16 sau khi tình huống phạm lỗi của Ngô Thị Hồng Nhung và Wie Jae Eun. May mà trọng tài Supiree Testhomya chỉ rút thẻ vàng, và VAR cũng xác định đó là tình huống không phải thẻ đỏ. 

CLB Hwacheon KSPO tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm trong nửa đầu hiệp một nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. 

Sae Kitakata thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn Kim Thanh nhưng bóng lại đi vọt xà ngang ở phút 25. Hai phút sau, thủ môn của CLB nữ TP.HCM đã có pha phản xạ xuất sắc để ngăn cú sút của Choi Jeong Min từ đường trả bóng của Yoon Ji Hyun.

CLB nữ TP.HCM lần đầu bị loại sớm ở Cúp C1 nữ châu Á - Ảnh 2.

K'Thủa (áo đỏ) có cơ hội ghi bàn cho CLB nữ TP.HCM trong hiệp một nhưng thủ môn Hong Yu Jin cản phá - Ảnh: AFC

CLB nữ TP.HCM cũng tạo ra được cơ hội nguy hiểm ở phút 32. K'Thủa bứt tốc rồi dứt điểm từ góc hẹp nhưng đã bị thủ môn Hong Yu Jin cản phá.

Tưởng chừng 2 đội sẽ bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa thì CLB Hwacheon KSPO đã có bàn mở tỉ số ở phút 45+3. Đường chuyền của tiền đạo Lee Su Bin vô tình chạm trung vệ Chương Thị Kiều, tạo điều kiện cho chính Lee Su Bin băng vào dứt điểm hạ thủ môn Kim Thanh.

Cả hai đội đều thực hiện những thay đổi về nhân sự trong hiệp hai. Tuy nhiên, CLB nữ TP.HCM vẫn không thể ngăn Hwacheon KSPO ghi liền 2 bàn trong vòng có 3 phút để nới rộng cách biệt.

Phút 54, đội trưởng Lee Su Bin ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận đấu. Cô khống chế đường chuyền từ Asuna Tanaka trước khi đệm bóng vào ghi bàn. Hai phút sau, Wie Jae Eun bứt tốc bên cánh phải rồi tạt bóng cho Asuna Tanaka đánh đầu ghi bàn.

Đến phút 88, CLB nữ TP.HCM mới có bàn gỡ 1-3 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Đậu Nguyễn Quỳnh Anh. Tiền đạo 19 tuổi này đã dứt điểm thành công sau đường tạt bóng từ cánh trái của Trần Thị Thu Thảo. VAR đã can thiệp nhưng vẫn công nhận bàn thắng.

Thắng CLB nữ TP.HCM 3-1, CLB Hwacheon KSPO đã giành vé vào tứ kết. Còn thầy trò HLV Kim Chi thì sớm dừng bước sau 3 trận toàn thua, ghi 2 bàn và thủng lưới 11 bàn. 

Đây là lần đầu tiên CLB nữ TP.HCM bị loại ngay từ vòng bảng. Hai lần tham dự trước đó, đội vào bán kết mùa 2024-2025 và tứ kết mùa 2025-2026.

CLB nữ TP.HCM gặp bất lợi ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sáng 9-11 tới, CLB nữ TP.HCM sẽ về đến Việt Nam để chuẩn bị cho môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Do Quảng Ninh đã rút lui dù đã bốc thăm xếp lịch thi đấu, Đại hội buộc phải bốc thăm lại và thay đổi luôn thể thức thi đấu.

Cụ thể, 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để xác định thứ hạng trước khi thi đấu thêm vòng phân hạng. Đội hạng nhất gặp đội hạng nhì ở chung kết, đội hạng 3 và 4 gặp nhau ở trận tranh hạng ba.

Với thể thức thi đấu mới, CLB nữ TP.HCM sẽ gặp bất lợi hơn 3 đội còn lại khi đã thi đấu 3 trận ở Cúp C1 nữ châu Á.

CLB nữ TP.HCM lần đầu bị loại sớm ở Cúp C1 nữ châu Á - Ảnh 2.CLB nữ TP.HCM thua 6 bàn từ 4 quả phạt góc ở Cúp C1 châu Á

CLB nữ TP.HCM đã để thua đậm 0-6 trước April 25 (CHDCND Triều Tiên) ở lượt thứ 2 bảng B AFC Champions League 2026-2027, trong đó hết 4 bàn từ tình huống đá phạt góc.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: CLB nữ TP.HCM HLV Đoàn Thị Kim Chi Ấn Độ bóng đá nữ

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