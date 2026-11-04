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CLB nữ TP.HCM thua 6 bàn từ 4 quả phạt góc ở Cúp C1 châu Á

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

CLB nữ TP.HCM đã để thua đậm 0-6 trước April 25 (CHDCND Triều Tiên) ở lượt thứ 2 bảng B AFC Champions League 2026-2027, trong đó hết 4 bàn từ tình huống đá phạt góc.

CLB nữ TP.HCM thua 6 bàn từ 4 quả phạt góc ở Cúp C1 châu Á - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ April 25 sau trận thắng CLB nữ TP.HCM - Ảnh: AFC

Chiều 4-11, CLB nữ TP.HCM gặp April 25 ở lượt thứ 2 bảng B AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2026-2027 diễn ra tại Ấn Độ.

Sau thất bại 1-2 trước chủ nhà East Bengal ở trận ra quân, CLB nữ TP.HCM buộc phải cố gắng tìm một kết quả hòa trước April 25 để nuôi hy vọng đi tiếp. 

Nhưng đại diện của CHDCND Triều Tiên tỏ ra quá mạnh, bất chấp HLV Đoàn Thị Kim Chi tung ra sân cùng lúc cả 3 ngoại binh người Mỹ và Brazil của mình.

Ngay phút thứ 5, CLB nữ TP.HCM đã bị thổi phạt đền sau tình huống Pak Ok I sút chạm tay trung vệ Kayla Siddiqi trong vòng cấm. Trọng tài sau khi xem lại VAR gần 2 phút cũng không thay đổi quyết định. 

Trên chấm 11m, Myong Yu Jong đánh lừa thủ môn Kim Thanh ghi bàn mở tỉ số cho CLB April 25 ở phút thứ 8.

Phút 18, Jong Pok Yong đánh đầu qua tay thủ môn Kim Thanh nâng tỉ số lên 2-0 từ pha phối hợp đá phạt góc của Jon Ryong Jong.

Những phút còn lại của hiệp một, CLB April 25 hoàn toàn làm chủ trận đấu và tạo ra hai cơ hội ghi bàn rõ nét. Tuy nhiên các cô gái Triều Tiên đã không tận dụng thành công.

CLB nữ TP.HCM thua 6 bàn từ 4 quả phạt góc ở Cúp C1 châu Á - Ảnh 2.

Jong Pok Yong đánh đầu tung lưới CLB nữ TP.HCM từ pha đá phạt góc - Ảnh: AFC

Phút 24, Jon Ryong Jong sút từ ngoài vòng 16m50 dội xà ngang. Ba phút sau, Myong Yu Jong sút vọt xà sau đường trả bóng ra của Han Jin Hong.

Đầu hiệp 2, HLV Đoàn Thị Kim Chi rút 2 ngoại binh Kayla Siddiqi và Joelma Alves rời sân vì chơi quá tệ, thay vào đó là Thu Xuân và K'Thủa. 

Nhưng CLB nữ TP.HCM vẫn không thể ngăn được một thất bại nặng nề, khi phòng ngự không tốt trong các tình huống đá phạt góc dù có rất đông các cầu thủ trong vòng cấm. 

Bốn bàn thua trong hiệp 2 thì 3 bàn từ đá phạt góc. Phút 48, Jon Ryong Jong thoải mái đệm bóng ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 từ pha đá phạt góc của Choe Kang Ryon. 

Phút 71, cầu thủ vào sân thay người Choe Song Gyong ghi bàn từ pha đá phạt góc khác của Choe Kang Ryon, nâng tỉ số lên 4-0. Ở bàn thua 6-0 ở phút 90+2, chính Choe Song Gyong một lần nữa đánh đầu ghi bàn từ pha phạt góc của Choe Kang Ryon.

Bàn thắng 5-0 của CLB April 25 ở phút 88 cũng diễn ra rất dễ dàng. Ri Su Yang đệm bóng vào lưới trống ghi bàn sau nỗ lực chuyền bóng từ cuối biên ngang của Choe Il Son. Bàn thắng được xác nhận hợp lệ sau khi tham khảo VAR.

Toàn thắng cả 2 trận, đoàn quân của HLV Kim Kwang Min đã giành vé đầu tiên của bảng B vào tứ kết. Trong khi đó CLB nữ TP.HCM càng không còn cơ hội nào giành vé đi tiếp, khi trận cuối vòng bảng gặp Hwacheon KSPO (Hàn Quốc, ngày 7-11) cũng rất mạnh.

CLB nữ TP.HCM - Ảnh 1.HLV Nguyễn Đức Cảnh: CLB nữ TP.HCM đã không bỏ cuộc

Phát biểu sau trận ra quân thua chủ nhà East Bengal (Ấn Độ) ở AFC Champions League nữ 2026-2027, HLV Nguyễn Đức Cảnh cho biết CLB nữ TP.HCM đã cố gắng hết mình.



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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: bóng đá nữ CLB nữ TP.HCM April 25 Ấn Độ HLV Đoàn Thị Kim Chi

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