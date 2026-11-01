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CLB nữ TP.HCM phải thắng đối thủ có 6 ngoại binh từ châu Phi và Nhật Bản

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Ngay trận ra quân ở vòng bảng AFC Champions League nữ 2026-2027, CLB nữ TP.HCM đã chạm trán chủ nhà East Bengal (Ấn Độ) có 6 ngoại binh từ châu Phi và Nhật Bản.

CLB nữ TP.HCM phải thắng đối thủ có 6 ngoại binh từ châu Phi và Nhật Bản - Ảnh 1.

2/3 ngoại binh của CLB nữ TP.HCM tập luyện tại Ấn Độ - Ảnh: HCMWFC

21h30 hôm nay (1-11), CLB nữ TP.HCM sẽ gặp chủ nhà East Bengal trong trận ra quân bảng B AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2026-2027, diễn ra tại Kolkata ((Ấn Độ).

Nằm ở bảng đấu khá nặng với hai đối thủ mạnh Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) và April 25 (CHDCND Triều Tiên) chắc chắn giành 2 vị trí đầu bảng, cả CLB nữ TP.HCM và East Bengal buộc phải đánh bại nhau để hy vọng giành vé vào tứ kết dành cho 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng. 

East Bengal rất mạnh

Năm thứ 2 liên tiếp, CLB East Bengal giành quyền góp mặt ở vòng bảng Cúp C1 nữ châu lục dù đều phải thi đấu ở vòng loại. Nhưng năm nay, đội bóng Ấn Độ được đầu tư lớn và đáng gờm hơn nhiều.

Ở vòng loại, CLB East Bengal có 6 ngoại binh đến từ Ghana (4 cầu thủ) và Uganda, trải đều cả 3 tuyến. Kết quả là đoàn quân của HLV Anthony Andrews dễ dàng "hủy diệt" mọi đối thủ khi toàn thắng cả 3 trận, ghi đến 18 bàn và không để thủng lưới bàn nào. 

Chuẩn bị cho vòng bảng trên sân nhà, đại diện Ấn Độ loại bớt chân sút Abigail Antwi (Ghana) để đem về cầu thủ đa năng Hitomi Tanaka (Nhật Bản) đẳng cấp hơn nữa. Hitomi Tanaka có thể đá hậu vệ hoặc tiền vệ, từng thi đấu ở Tây Ban Nha và Hà Lan nên sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình vốn đã rất chất lượng của CLB East Bengal.

5 ngoại binh còn lại của CLB East Bengal cũng đều rất đáng gờm. Bộ đôi chân sút tuyển thủ Uganda Fazila Ikwaput (cao 1m69) và Resty Nanziri (1m68) đều chơi càn lướt và tận dụng cơ hội rất tốt. Trong đó, Fazila Ikwaput chính là mối đe dọa lớn nhất cho hàng thủ CLB nữ TP.HCM sau khi ghi đến 20 bàn ở Giải bóng đá nữ Ấn Độ mùa 2025-2026.

Trong khi đó, 3 tuyển thủ Ghana chơi ở hàng thủ và tiền vệ phòng ngự. Nổi bật là trung vệ Adama Alhassan (1m72) chơi rất chắc chắn, nên cũng là thách thức không nhỏ cho các chân sút của CLB nữ TP.HCM.

CLB nữ TP.HCM phải thắng đối thủ có 6 ngoại binh từ châu Phi và Nhật Bản - Ảnh 2.

Chân sút lợi hại Fazila Ikwaput của CLB East Bengal - Ảnh: EAST BENGAL FC

Quyết tâm giành trọn 3 điểm

CLB nữ TP.HCM vừa có lần thứ 8 liên tiếp vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG và là thứ 15 vô địch trong lịch sử. Kỷ lục đó đem đến sự hưng phấn không ít cho thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi trong lần thứ 3 tranh tài tại sân chơi châu lục.

Hơn nữa, thành tích của CLB nữ TP.HCM ở Cúp C1 nữ châu Á cũng ấn tượng không kém. Đội lọt vào bán kết mùa giải đầu tiên và tiến vào tứ kết ở mùa giải kế tiếp, qua đó khẳng định vị thế là một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá nữ châu Á.

Dĩ nhiên, tuổi tác ngày một lớn của các trụ cột như tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như, Bảo Châu (35 tuổi), tiền vệ Thùy Trang (38 tuổi), hậu vệ Thu Thảo (32 tuổi) sẽ khiến CLB nữ TP.HCM gặp khó khăn không ít trước dàn ngoại binh đến từ châu Phi của CLB East Bengal. 

Bên cạnh đó, một bất lợi khác là HLV Kim Chi có quá ít ngoại binh để lựa chọn nhằm gia tăng sức mạnh cho đội hình. Cụ thể, CLB nữ TP.HCM chỉ có tiền đạo Brazil Joelma Gabriel (1m70) cùng 2 trung vệ người Mỹ Siddiqi Kayla Marie (1m75) và Chesna Rielly Marie (1m70) cho cuộc tranh tài ở vòng bảng. 

Nhưng kinh nghiệm của các cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam, cùng sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ sau 2 mùa thi đấu sân chơi châu lục, cũng giúp cho CLB nữ TP.HCM tự tin có thể giành kết quả tốt trước đội chủ nhà. 

Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Đức Cảnh chia sẻ: "East Bengal là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ nước ngoài chất lượng. Hơn nữa, họ có lợi thế sân nhà và,có sự cổ vũ của khán giả nhà. Nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẽ tập trung thể hiện tốt nhất khả năng của mình".

Bản thân Huỳnh Như cũng bày tỏ sự tự tin và quyết tâm chiến thắng cùng các đồng đội. "Đối đầu với đội chủ nhà ở trận đầu chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng toàn đội vẫn quyết tâm dành trọn 3 điểm để đem về vinh quang cho CLB nữ TP.HCM cũng như bóng đá nữ Việt Nam", đội trưởng CLB nữ TP.HCM bày tỏ.

CLB nữ TP.HCM phải thắng đối thủ có 6 ngoại binh từ châu Phi và Nhật Bản - Ảnh 4.CLB nữ TP.HCM tự tin lấy 3 điểm trận ra quân Cúp C1 châu Á

Phát biểu trước trận ra quân AFC Champions League nữ 2026-2027, cả HLV Nguyễn Đức Cảnh và đội trưởng Huỳnh Như (CLB nữ TP.HCM) đều tự tin sẽ giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Ấn Độ.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: East Bengal Ấn Độ Kolkata Đoàn Thị Kim Chi CLB nữ TP.HCM

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