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CLB nữ TP.HCM trải nghiệm 'xe đò' tại Ấn Độ

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

CLB nữ TP.HCM đã được trải nghiệm "xe đò" ở Ấn Độ trong chuyến thi đấu tại vòng bảng AFC Champions League nữ 2026-2027.

CLB nữ TP.HCM trải nghiệm 'xe đò' tại Ấn Độ - Ảnh 1.

CLB nữ TP.HCM hào hứng ra sân tập tại Ấn Độ - Ảnh: HCMWFC

Chiều 30-10 (giờ địa phương), CLB nữ TP.HCM đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Kolkata (Ấn Độ) nhằm sẵn sàng cho vòng bảng AFC Champions League nữ 2026-2027 (Cúp C1 nữ châu Á).

CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng B sẽ lần lượt gặp chủ nhà East Bengal (ngày 1-11), April 25 (CHDCND Triều Tiên, 4-11) và Hwacheon KSPO (Hàn Quốc, 7-11). Theo điều lệ, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng sẽ giành vé vào tứ kết.

Dù vừa trải qua chặng đường di chuyển dài, toàn đội vẫn giữ tinh thần cực kỳ phấn chấn và tràn đầy năng lượng. Thời tiết tại Ấn Độ khá hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai các bài tập phục hồi, làm quen mặt sân và lắp ghép đội hình.

Thành phố Kolkata là thủ phủ của bang Tây Bengal, phía Đông Ấn Độ. Đây là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục và thương mại của Ấn Độ, với nhiều di tích lịch sử phong phú, những khu chợ nhộn nhịp và bầu không khí nghệ thuật độc đáo.

CLB nữ TP.HCM trải nghiệm 'xe đò' tại Ấn Độ - Ảnh 2.

Các cầu thủ nữ TP.HCM tập luyện buổi đầu tiên tại Ấn Độ - Ảnh: HCMWFC

Do tập trung cho giải đấu nên thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi không có thời gian để đi tham quan thành phố. Tuy nhiên, những cảnh quan và đời sống mộc mạc gần nơi cư trú khiến cô trò không khỏi thú vị và cho rằng "được vé quay về tuổi thơ". 

Đặc biệt là trải nghiệm ngồi trên chiếc xe kiểu như xe đò ngày xưa khi di chuyển đến sân tập. Xe nhỏ, có trần thấp, còn gắn thêm tấm kính ngăn cách tài xế và người ngồi phía sau, khiến không gian rất ngộp. 

Ngồi di chuyển thời gian ngắn không sao, nhưng đi quãng đường dài thì khá mệt. Như từ khách sạn đến sân tập vào chiều 30-10, CLB nữ TP.HCM ngồi xe mất 45 phút, khiến mọi người không khỏi than trời. 

Chưa kể, ngày mai (31-10), đội sẽ phải đi mất 1 tiếng đồng hồ để đến sân thi đấu chính tập làm quen sân, sẽ càng mệt hơn. "Chủ nhà bố trí xe chán quá. Chúng tôi không biết có nên đi làm quen sân không nếu như không thể đổi được xe tốt hơn. Đi kiểu vậy mệt lắm", một thành viên của CLB nữ TP.HCM chia sẻ.

Ông Đào Huy Hùng - Trưởng đoàn CLB nữ TP.HCM - cho biết đã phản ánh với giám sát của AFC và được ghi nhận. Ông nói: "Chúng tôi đã phản ánh với giám sát của AFC về tình trạng xe chở đội. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải chờ ngày mai (31-10) xem tình hình như thế nào. Hy vọng là mọi thứ sẽ tốt hơn".

Theo lịch, CLB nữ TP.HCM sẽ tham gia họp kỹ thuật và họp báo trước giải vào trưa 31-10. Chiều cùng ngày, đội sẽ tập làm quen sân chính.

CLB nữ TP.HCM trải nghiệm 'xe đò' tại Ấn Độ - Ảnh 3.

2/3 ngoại binh của CLB nữ TP.HCM - Ảnh: HCMWFC

CLB nữ TP.HCM trải nghiệm 'xe đò' tại Ấn Độ - Ảnh 4.

HLV Đoàn Thị Kim Chi đá bóng cùng học trò - Ảnh: HCMWFC

CLB nữ TP.HCM trải nghiệm 'xe đò' tại Ấn Độ - Ảnh 5.

Xe chở CLB nữ TP.HCM tại Ấn Độ - Ảnh: HCMWFC

CLB nữ TP.HCM trải nghiệm 'xe đò' tại Ấn Độ - Ảnh 6.

Một chiếc xe trên đường phố Kolkata - Ảnh: KIM CHI

- Ảnh 1.CLB nữ TP.HCM được treo thưởng lớn ở Cúp C1 châu Á

CLB nữ TP.HCM sẽ nhận được khoản tiền lớn nếu như hòa và thắng trận ở vòng bảng AFC Champions League nữ 2026-2027 vào tháng tới tại Ấn Độ.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Kolkata Ấn độ bóng đá nữ HLV Đoàn Thị Kim Chi CLB nữ TP.HCM

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