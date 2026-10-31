Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

CLB nữ TP.HCM tự tin lấy 3 điểm trận ra quân Cúp C1 châu Á

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Phát biểu trước trận ra quân AFC Champions League nữ 2026-2027, cả HLV Nguyễn Đức Cảnh và đội trưởng Huỳnh Như (CLB nữ TP.HCM) đều tự tin sẽ giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Ấn Độ.

CLB nữ TP.HCM tự tin giành trọn 3 điểm trận ra quân ở Cúp C1 châu Á - Ảnh 1.

HLV trưởng Nguyễn Đức Cảnh và đội trưởng Huỳnh Như tại cuộc họp báo trước giải - Ảnh: HCMWFC

Trưa 31-10, chủ nhà Ấn Độ đã tổ chức buổi họp báo chính thức trước thềm trận ra quân bảng B AFC Women's Champions League nữ (Cúp C1 nữ châu Á) 2026-2027, diễn ra tại Kolkata.

Ở trận ra quân vào ngày mai (1-11), CLB Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) gặp April 25 (CHDCND Triều Tiên) lúc 15h30. Còn CLB nữ TP.HCM gặp East Bengal (Ấn Độ) vào lúc 21h30 theo giờ Việt Nam.

Đây là giải đấu thứ 3 liên tiếp CLB nữ TP.HCM vinh dự đại diện cho bóng đá nữ Việt Nam góp mặt, khẳng định vị thế tại sân chơi Cúp C1 nữ châu lục. Hai lần trước, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vào đến bán kết năm 2024-2025 và tứ kết năm 2025-2026.

Trong khi đó, CLB East Bengal có lần thứ 2 tham dự và đặt quyết tâm lớn trong kỳ tranh tài trên sân nhà. Ở giải lần đầu tiên năm 2025-2026, đại diện của bóng đá nữ Ấn Độ đã không vượt qua được vòng bảng.

Phát biểu trước trận đấu, CLB nữ TP.HCM đã có những chia sẻ thẳng thắn và đầy quyết tâm. Đại diện ban huấn luyện, HLV trưởng Nguyễn Đức Cảnh cho biết tình hình chuẩn bị của toàn đội cho đấu trường châu lục. 

Ông nói: "Toàn đội đã có buổi tập làm quen sân bãi và khí hậu tại Kolkata. Dù gặp một số thách thức khi phải thi đấu trên sân khách, ban huấn luyện đã có những tính toán chiến thuật kỹ lưỡng nhằm đạt kết quả tốt nhất trong trận mở màn gặp CLB East Bengal".

Về phần mình, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như cũng bày tỏ sự tự tin và quyết tâm chiến thắng cùng các đồng đội.

Cô gái 35 tuổi này nói: "Toàn thể chúng tôi đều đang rất hưng phấn và tập trung toàn lực cho trận đấu ngày mai. Việc đối đầu với đội chủ nhà ở trận đầu chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng toàn đội vẫn quyết tâm dành trọn 3 điểm để đem về vinh quang cho CLB nữ TP.HCM cũng như bóng đá nữ Việt Nam".

CLB nữ TP.HCM tự tin lấy 3 điểm trận ra quân Cúp C1 châu Á - Ảnh 3.CLB nữ TP.HCM trải nghiệm 'xe đò' tại Ấn Độ

CLB nữ TP.HCM đã được trải nghiệm "xe đò" ở Ấn Độ trong chuyến thi đấu tại vòng bảng AFC Champions League nữ 2026-2027.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ấn độ CLB nữ TP.HCM Kolkata East Bengal bóng đá nữ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất