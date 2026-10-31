CLB nữ TP.HCM tự tin lấy 3 điểm trận ra quân Cúp C1 châu Á

HLV trưởng Nguyễn Đức Cảnh và đội trưởng Huỳnh Như tại cuộc họp báo trước giải - Ảnh: HCMWFC

Trưa 31-10, chủ nhà Ấn Độ đã tổ chức buổi họp báo chính thức trước thềm trận ra quân bảng B AFC Women's Champions League nữ (Cúp C1 nữ châu Á) 2026-2027, diễn ra tại Kolkata.

Ở trận ra quân vào ngày mai (1-11), CLB Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) gặp April 25 (CHDCND Triều Tiên) lúc 15h30. Còn CLB nữ TP.HCM gặp East Bengal (Ấn Độ) vào lúc 21h30 theo giờ Việt Nam.

Đây là giải đấu thứ 3 liên tiếp CLB nữ TP.HCM vinh dự đại diện cho bóng đá nữ Việt Nam góp mặt, khẳng định vị thế tại sân chơi Cúp C1 nữ châu lục. Hai lần trước, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vào đến bán kết năm 2024-2025 và tứ kết năm 2025-2026.

Trong khi đó, CLB East Bengal có lần thứ 2 tham dự và đặt quyết tâm lớn trong kỳ tranh tài trên sân nhà. Ở giải lần đầu tiên năm 2025-2026, đại diện của bóng đá nữ Ấn Độ đã không vượt qua được vòng bảng.

Phát biểu trước trận đấu, CLB nữ TP.HCM đã có những chia sẻ thẳng thắn và đầy quyết tâm. Đại diện ban huấn luyện, HLV trưởng Nguyễn Đức Cảnh cho biết tình hình chuẩn bị của toàn đội cho đấu trường châu lục.

Ông nói: "Toàn đội đã có buổi tập làm quen sân bãi và khí hậu tại Kolkata. Dù gặp một số thách thức khi phải thi đấu trên sân khách, ban huấn luyện đã có những tính toán chiến thuật kỹ lưỡng nhằm đạt kết quả tốt nhất trong trận mở màn gặp CLB East Bengal".

Về phần mình, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như cũng bày tỏ sự tự tin và quyết tâm chiến thắng cùng các đồng đội.

Cô gái 35 tuổi này nói: "Toàn thể chúng tôi đều đang rất hưng phấn và tập trung toàn lực cho trận đấu ngày mai. Việc đối đầu với đội chủ nhà ở trận đầu chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng toàn đội vẫn quyết tâm dành trọn 3 điểm để đem về vinh quang cho CLB nữ TP.HCM cũng như bóng đá nữ Việt Nam".