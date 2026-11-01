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Ngoại binh Uganda 'nhấn chìm' CLB nữ TP.HCM tại Ấn Độ

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

CLB nữ TP.HCM đã nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà East Bengal ở trận ra quân bảng B AFC Champions League nữ 2026-2027.

Ngoại binh Uganda 'nhấn chìm' CLB nữ TP.HCM tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Thu Xuân (áo đỏ) cùng CLB nữ TP.HCM bất lực trước dàn cầu thủ châu Phi của CLB East Bengal - Ảnh: EAST BENGAL FC

Tối 1-11, CLB nữ TP.HCM gặp chủ nhà East Bengal ở trận ra quân bảng B AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2026-2027 diễn ra tại Kolkata (Ấn Độ).

CLB East Bengal ra sân với 6 ngoại binh ở đội hình xuất phát gồm trung vệ Adama Alhassan (1m72), Anoma Opoku, tiền vệ Olivia Anokye (Ghana), Hitomi Tanaka (Nhật Bản) và hai chân sút Fazila Ikwaput và Resty Nanziri (Uganda).

Trong khi đó, CLB nữ TP.HCM chỉ ra sân với 2/3 ngoại binh đang có là cặp trung vệ người Mỹ Kayla Siddiqi và trung vệ Marie Chesna. Tiền đạo Joelma Gabriel (Brazil) ngồi dự bị.

Mới phút thứ 3, Ngô Thị Hồng Nhung đã sút dội xà ngang khung thành chủ nhà. Nhưng những phút còn lại, CLB East Bengal đã hoàn toàn làm chủ thế trận nhờ sự lấn lướt của các ngoại binh.

Phút 20, CLB nữ TP.HCM bị thổi phạt đền sau khi trung vệ Marie Chesna để bóng chạm tay trong vòng cấm. Fazila Ikwaput sút 11m thành công mở tỉ số.

Tám phút sau, tiền vệ Olivia Anokye sút bóng từ ngoài vòng cấm dội xà ngang khung thành thủ môn Kim Thanh.

Trước sức ép của đội chủ nhà, CLB nữ TP.HCM buộc phải có liền hai sự thay đổi ở phút 33. Thúy Kiều và Ngọc Trâm được HLV Đoàn Thị Kim Chi tung vào sân thay K'Thủa và Kayla Siddiqi.

Ngoại binh Uganda 'nhấn chìm' CLB nữ TP.HCM tại Ấn Độ - Ảnh 2.

Chân sút Fazila Ikwaput (Uganda) ăn mừng cú đúp bàn thắng cho CLB East Bengal - Ảnh: EAST BENGAL

Nhưng khi sự thay đổi còn chưa kịp phát huy tác dụng thì CLB nữ TP.HCM đã thủng lưới ở phút 34. Fazila Ikwaput vượt qua trung vệ Chesna rồi sút hạ thủ môn Kim Thanh nâng tỉ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về đội chủ nhà khi các ngoại binh đến từ châu Phi quá khỏe, khiến cho các cầu thủ nữ Việt Nam mất nhiều sức. 

Điều này buộc HLV Kim Chi phải rút trung vệ Chesna và tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như rời sân ở phút 56, nhường chỗ cho Chương Thị Kiều và Quỳnh Anh.

Bốn phút sau khi có mặt trên sân, Quỳnh Anh đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau pha phối hợp đá phạt đẹp mắt giữa Thu Xuân và Ngọc Trâm. 

Bàn thua khiến các cầu thủ chủ nhà chơi bóng hơi rối trong khoảng thời gian ngắn trước khi lấy lại thế trận. Phút 72 và 74, thủ môn Kim Thanh và trung vệ Cù Thị Huỳnh Như đã có 2 pha cứu thua ngoạn mục trước 2 pha dứt điểm của Fazila Ikwaput.

Phút 86, Joelma Gabriel vào sân thay cho Phan Thị Trang. Nhưng chân sút người Brazil này chơi quá mờ nhạt, khiến CLB nữ TP.HCM không thể tìm một kết quả hòa.

Thất bại trước đối thủ cạnh tranh chính East Bengal khiến cho CLB nữ TP.HCM gần như không còn cơ hội giành vé vào tứ kết dành cho 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng. Bởi 2 đối thủ còn lại của bảng còn mạnh hơn nữa.

Ở trận đấu sớm của bảng B, CLB April 25 (CHDCND Triều Tiên) đã thắng Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) 2-1. Ngày 4-11 tới, CLB nữ TP.HCM sẽ gặp April 25.

CLB nữ TP.HCM - Ảnh 1.CLB nữ TP.HCM phải thắng đối thủ có 6 ngoại binh từ châu Phi và Nhật Bản

Ngay trận ra quân ở vòng bảng AFC Champions League nữ 2026-2027, CLB nữ TP.HCM đã chạm trán chủ nhà East Bengal (Ấn Độ) có 6 ngoại binh từ châu Phi và Nhật Bản.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Đoàn Thị Kim Chi Fazila Ikwaput Kolkata CLB nữ TP.HCM Huỳnh Như

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