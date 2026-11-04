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Cơ hội mong manh của CLB nữ TP.HCM

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Trước đối thủ mạnh như April 25 (CHDCND Triều Tiên), cơ hội để CLB nữ TP.HCM giành chiến thắng ở AFC Champions League nữ 2026-2027 gần như là không thể.

Cơ hội mong manh của CLB nữ TP.HCM - Ảnh 1.

Huỳnh Như (áo đỏ giữa) cùng CLB nữ TP.HCM ở trận thua East Bengal - Ảnh: AFC

15h30 hôm nay (4-11), CLB nữ TP.HCM sẽ gặp April 25 ở lượt trận thứ 2 bảng B AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2026-2027, diễn ra tại Ấn Độ.

Ở trận ra quân, CLB nữ TP.HCM để thua chủ nhà East Bengal 1-2 sau khi bị dẫn 2-0 ngay trong hiệp một. Còn đại diện CHDCND Triều Tiên thì thắng Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) 2-1 nhờ pha làm bàn của trung vệ Jong Pok Yong ở phút 88.

Thất bại trước đối thủ chính East Bengal khiến thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi gần như không còn cơ hội giành vé vào tứ kết dành cho 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng. Bởi CLB April 25 và Hwacheon KSPO còn mạnh hơn đội chủ nhà.

Dù chỉ là tân binh ở giải đấu năm nay và phải tham dự từ vòng loại, nhưng CLB April 25 cho thấy mình là một ứng viên vô địch. Ở vòng loại, đội thắng cả 3 trận, ghi 29 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Trong đó có chiến thắng 4-1 trước College of Asian Scholars (Thái Lan).

Cơ hội mong manh của CLB nữ TP.HCM - Ảnh 2.

Jong Pok Yong (22) - tác giả bàn thắng 2-1 cho CLB April 25 - Ảnh: AFC

Chiến thắng trước Hwacheon KSPO ở vòng bảng càng thêm khẳng định sức mạnh của đội bóng CHDCND Triều Tiên này. 

Nếu như đại diện Hàn Quốc có 2 cầu thủ nữ Nhật Bản trong đội hình và dùng 1, thì CLB April 25 hoàn toàn thi đấu với dàn cầu thủ trong nước. Trong đó có 5 cầu thủ vừa cùng đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên giành HCB Asiad 2026 tại Nhật Bản.

Nếu căn cứ theo thành tích ở Asiad 2026, nơi đội tuyển nữ Việt Nam bị loại ở tứ kết, cũng có thể hình dung được phần nào sự cách biệt về trình độ giữa CLB nữ TP.HCM và April 25. 

Nên dù đã xem và phân tích băng hình thi đấu của đối thủ trong trận ra quân, thầy trò HLV Kim Chi cũng hiểu không dễ ngăn chặn đối thủ với thực lực hiện có. Đặc biệt là chất lượng khá thường của 3 ngoại binh, vốn đã thể hiện ở trận gặp CLB East Bengal. 

Không chỉ để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền, trung vệ Rielly Chesna (Mỹ) còn để Fazila Ikwaput vượt qua ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. 

Trung vệ ngoại còn lại Kayla Siddiqi (Mỹ) thậm chí còn phải rời sân ở phút 33 vì không theo nổi các chân sút chủ nhà. Tiền đạo Joelma Gabriel (Brazil) vào sân ở phút 86 cũng chơi mờ nhạt.

Dù vậy, Huỳnh Như cùng CLB nữ TP.HCM vẫn sẽ nỗ lực hết mình để hy vọng giành kết quả tốt nhất trước đối thủ, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng vào tứ kết.

Cơ hội mong manh của CLB nữ TP.HCM - Ảnh 4.Ngoại binh Uganda 'nhấn chìm' CLB nữ TP.HCM tại Ấn Độ

CLB nữ TP.HCM đã nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà East Bengal ở trận ra quân bảng B AFC Champions League nữ 2026-2027.

 

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: HLV Đoàn Thị Kim Chi April 25 East Bengal CLB nữ TP.HCM Ấn Độ

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