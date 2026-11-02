HLV Nguyễn Đức Cảnh: CLB nữ TP.HCM đã không bỏ cuộc

HLV Nguyễn Đức Cảnh ở buổi họp báo sau trận - Ảnh: HCMWFC

Khuya 1-11, CLB nữ TP.HCM đã thua chủ nhà East Bengal 1-2 ở trận ra quân bảng B AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2026-2027 diễn ra tại Kolkata (Ấn Độ).

Với 6 ngoại binh (5 châu Phi và 1 Nhật Bản) đá chính ngay từ đầu, CLB East Bengal đã dồn ép CLB nữ TP.HCM ngay trong hiệp một và ghi liền 2 bàn thắng nhờ công của tiền đạo Fazila Ikwaput (Uganda).

Trong đó có quả 11m ở phút 20 sau khi trung vệ Rielly Chesna (Mỹ) của CLB nữ TP.HCM để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, CLB nữ TP.HCM có bàn gỡ 1-2 nhờ công của cầu thủ 19 tuổi vào sân thay người Đậu Nguyễn Quỳnh Anh ở phút 60.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Đức Cảnh chia sẻ: "Chúng tôi đã cố gắng hết mình để thi đấu trước đối thủ mạnh và có nhiều cầu thủ ngoại như East Bengal. Dù nhập cuộc chưa tốt ở hiệp thi đấu thứ nhất, nhưng ở hiệp hai chúng tôi vẫn không bỏ cuộc. Bằng chứng là bàn thắng của Quỳnh Anh".

Ngày 4-11 tới, CLB nữ TP.HCM sẽ gặp đối thủ mạnh CLB April 25, đội bóng CHDCND Triều Tiên đã thắng Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) 2-1 ở trận ra quân.

HLV Nguyễn Đức Cảnh cho biết đã xem qua trận đấu giữa April 25 và Hwacheon KSPO, nên sẽ có những nghiên cứu và điều chỉnh cho trận đấu tiếp theo.

HLV Anthony Andrews của CLB East Bengal - Ảnh: EAST BENGAL FC

Chiến thắng trước CLB nữ TP.HCM đã giúp CLB East Bengal có chuỗi 9 trận bất bại (8 chiến thắng) trước các đối thủ nước ngoài kể từ tháng 12-2025. Quan trọng hơn, chiến thắng ở trận ra quân tại giải năm nay giúp đại diện của bóng đá nữ Ấn Độ có cơ hội lần đầu tiên vào tứ kết.

HLV Anthony Andrews chia sẻ: "Tôi không thể tự hào hơn về nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi đã vô cùng nỗ lực để giành được kết quả này. Vẫn còn những điểm cần phải cải thiện, nhưng nếu duy trì được đà này, chúng tôi có thể tiến xa hơn năm ngoái.

Từng lỡ hẹn đáng tiếc với vòng tứ kết mùa trước, hai trận đấu tiếp theo sẽ là cơ hội để chúng tôi vươn lên một tầm cao mới".

Về phần mình, Fazila Ikwaput - chân sút đã lập cú đúp vào lưới CLB nữ TP.HCM nói: "Chiến thắng này thuộc về tất cả các thành viên trong đội. Chúng tôi đã tập trung cao độ để khởi đầu chiến dịch Vòng bảng bằng một trận thắng.

Đúng như lời HLV Anthony Andrews đã chia sẻ, chúng tôi đã trượt mất tấm vé vào vòng loại trực tiếp năm ngoái trong gang tấc. Nhưng nếu tiếp tục chăm chỉ, tôi tin chắc toàn đội có thể làm được nhiều hơn thế nữa".