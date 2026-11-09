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Tuyển Việt Nam ráp quân đấu Đài Bắc Trung Hoa

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Trong buổi tập thứ hai của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik thử nghiệm các phương án lắp ráp chiến thuật để chuẩn bị đấu Đài Bắc Trung Hoa.

Olaha Mạnh Đức là tiền đạo nhập tịch duy nhất trong đội hình tuyển Việt Nam hiện tại - Ảnh: TED TRẦN TV

Sau buổi tập đầu tiên với tính chất thả lỏng hôm 8-11, tối 9-11, đội tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào quá trình ráp chiến thuật.

Ở buổi tập hôm nay, đội tuyển chính thức có đủ quân số, sau khi nhóm 4 cầu thủ Thể Công - Viettel và Hưng Yên lên hội quân.

4 cầu thủ này là Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Lương Chí Khải và Nguyễn Đăng Dương. Do vừa đá các giải chuyên nghiệp, họ được ưu tiên tập nhẹ ở ngoài sân.

Sau khoảng 30 phút khởi động, HLV Kim Sang Sik chia nhóm đại quân thành 3 nhóm, mặc 3 loại áo màu sắc khác nhau chơi bóng trên cùng một không gian sân.

Nhóm không mặc áo bib là các hậu vệ như Nguyễn Hồng Phúc, Phạm Minh Phúc, Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thành Chung.

Nhóm áo bib xanh là các cầu thủ đá tiền vệ gồm Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Quang Vinh, Võ Hoàng Minh Khoa, Lê Quốc Nhật Nam.

Ở nhóm tiền đạo, Olaha Mạnh Đức được bố trí mặc chung màu áo bib đỏ với Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Văn Tùng và Trần Ngọc Sơn.

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Các cầu thủ mỗi nhóm sẽ luân chuyển bóng phối hợp trước sự truy cản của hai nhóm còn lại. Thông qua bài tập này, HLV Kim Sang Sik cùng cộng sự sẽ quan sát khả năng phối hợp của các cầu thủ để chọn ra bộ khung đội hình tối ưu.

Tuyển Việt Nam còn buổi tập cuối vào ngày 10-11, trước khi đấu Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 11-11 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. 

Dịp FIFA Days tháng 11 là cơ hội để tuyển Việt Nam thử nghiệm nhân sự, làm mới đội hình. Do đó HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ, hoặc các cầu thủ chưa từng lên tuyển trước đây.

Tuyển Việt Nam ráp quân đấu Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh 3.Đình Bắc bị kẹt giữa tuyển quốc gia và câu lạc bộ?

Lên tuyển Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 11, Đình Bắc đứng giữa nhiệm vụ quốc gia và trách nhiệm với CLB Công An Hà Nội.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: tuyển Việt Nam Đình Bắc Kim Sang Sik

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