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HLV Đài Bắc Trung Hoa bối rối với danh sách đội tuyển Việt Nam

tác giả
NGỌC LÊ
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NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
MINH ĐỖ
MINH ĐỖ

HLV trưởng Matt Ross của Đài Bắc Trung Hoa thừa nhận không biết gì nhiều về bản danh sách lạ lẫm của đội tuyển Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 11-2026.

HLV Đài Bắc Trung Hoa bối rối với danh sách đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Matt Ross của Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Chiều 10-11, HLV trưởng Matt Ross của đội Đài Bắc Trung Hoa tham dự họp báo trước thềm trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam, diễn ra ngày 11-11 trên sân Thiên Trường, thuộc giải giao hữu Casper Cup 2026.

Từng dẫn dắt tuyển Nepal đấu giao hữu với tuyển Việt Nam cuối năm 2025, HLV Matt Ross có những cảm xúc đặc biệt trước ngày tái ngộ đoàn quân HLV Kim Sang Sik. 

"Thật đặc biệt khi có dịp trở lại Việt Nam trên cương vị HLV trưởng Đài Bắc Trung Hoa. Năm ngoái, tôi đã đến đây đấu giao hữu khi dẫn dắt tuyển Nepal. 

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Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đang trải qua năm khó khăn, khi đây mới là trận đấu thứ hai kể từ đầu năm 2026. Việc được thi đấu với các đối thủ mạnh như đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan là điều rất may mắn với chúng tôi", HLV Matt Ross mở đầu họp báo. 

So với lần đối đầu gần nhất của HLV Matt Ross với tuyển Việt Nam, dàn cầu thủ trong tay HLV Kim Sang Sik có sự thay đổi lớn. Do VCK Asian Cup 2027 bị lùi lịch, ông Kim trao cơ hội cho rất nhiều tân binh, cầu thủ trẻ hoặc ít thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở giải giao hữu lần này. Điều đó khiến HLV Đài Bắc Trung Hoa bối rối. 

"Rất khó để tôi nghiên cứu đội tuyển Việt Nam. Danh sách triệu tập cầu thủ của đội bạn lần này có rất nhiều thay đổi. Vì thế tôi sẽ không cố phân tích cụ thể Việt Nam nữa, mà sẽ tập trung chuẩn bị cho các cầu thủ của mình. 

Đội hình Đài Bắc Trung Hoa cũng có nhiều gương mặt mới, nên tôi cần tăng cường sự gắn kết và cải thiện khả năng thi đấu khi có bóng và khi không bóng", ông Matt Ross cho hay.

Đài Bắc Trung Hoa xếp hạng 176 thế giới, kém tuyển Việt Nam 77 bậc trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Dù có các cầu thủ nhập tịch Jhon Benchy gốc Haiti, hay Jacobs Odo (Hà Lan), đội bóng này vẫn không được đánh giá cao bằng đội tuyển Việt Nam trên khía cạnh sức mạnh tập thể và liên kết các tuyến. 

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra lúc 19h ngày 11-11 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. 

Sau đó, Đài Bắc Trung Hoa đấu Kyrgyzstan ngày 14-11. Tuyển Việt Nam đấu Kyrgyzstan ngày 17-11. 

HLV Đài Bắc Trung Hoa bối rối với danh sách đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.HLV Kim Sang Sik nói lý do không cho Đình Bắc nghỉ ở tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang Sik giải thích quyết định giữ bằng được tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11, dù HLV Alexandre Polking và CLB Công An Hà Nội nỗ lực xin cho tiền đạo trụ cột được nghỉ.

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NGỌC LÊ - MINH ĐỖ
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    Chủ đề: Matt Ross Đài Bắc Trung Hoa tuyển Việt Nam

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