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HLV Kim Sang Sik nói lý do không cho Đình Bắc nghỉ ở tuyển Việt Nam

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NGỌC LÊ
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NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
MINH ĐỖ
MINH ĐỖ

HLV Kim Sang Sik giải thích quyết định giữ bằng được tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11, dù HLV Alexandre Polking và CLB Công An Hà Nội nỗ lực xin cho tiền đạo trụ cột được nghỉ.

HLV Kim Sang Sik nói lý do không cho Đình Bắc nghỉ tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik tại cuộc họp báo chiều 10-11 - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Chiều 10-11, HLV Kim Sang Sik trả lời họp báo trước trận tuyển Việt Nam đấu Đài Bắc Trung Hoa, sẽ diễn ra ngày 11-11 tại sân Thiên Trường, thuộc Giải giao hữu Casper Cup 2026. 

HLV Kim Sang Sik mở đầu: "Tôi rất vui và chờ đợi các trận tới đây khi đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu ở sân Thiên Trường. Gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là 2 trận cuối của đội tuyển trong năm 2026. Tôi và cầu thủ sẽ cố gắng giành 2 chiến thắng để mang niềm vui tới cho người hâm mộ". 

Việc VCK Asian Cup 2027 bị lùi lịch từ tháng 1 xuống tháng 12 khiến mọi kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang Sik bị ảnh hưởng. 2 trận giao hữu của giải Casper Cup 2026 từ chỗ là cữ dượt quan trọng để chọn ra bộ khung đội hình tối ưu, giờ trở thành nơi đội tuyển thử nghiệm nhân sự và trao cơ hội cho những nhân tố mới. 

"Đó là tiếc nuối lớn đối với tôi, các cầu thủ và người hâm mộ. Dù vậy, chúng tôi phải chấp nhận. Mục tiêu duy nhất hiện tại của đội tuyển là thắng 2 trận đấu tới", HLV Kim Sang Sik nói. 

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Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam từ lúc được công bố ngày 3-11 đến hiện tại đã trải qua 2 lần biến động với việc rút lui của nhiều cầu thủ nổi bật. 

Tuy nhiên HLV Kim Sang Sik vẫn giữ Đình Bắc. Điều này làm bùng nổ tranh cãi, giữa nhóm người hâm mộ cho rằng Đình Bắc nên được nghỉ, với nhóm mong muốn xem cầu thủ này tiếp tục thi đấu cho đội tuyển. 

"Việc triệu tập cầu thủ lên tuyển giai đoạn này khó khăn vì nhiều cầu thủ chấn thương hoặc quá tải khi đá V-League. Dù Đình Bắc đã thi đấu với mật độ dày, nhưng cậu ấy còn trẻ, sức khỏe tốt, ý chí chiến đấu cao nên tôi tin Đình Bắc vẫn sẽ thi đấu tốt cho đội tuyển Việt Nam lần này", HLV Kim Sang Sik lý giải quyết định giữ bằng được Đình Bắc. 

Chia sẻ về các tân binh Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải, ông Kim nói: "Tôi đã chúc mừng 2 bạn. Họ đều đang có phong độ tốt ở CLB. Khi đưa họ lên tuyển Việt Nam, tôi muốn tìm ra những sự kết hợp và bộ khung tối ưu giữa nhóm cầu thủ kinh nghiệm và tân binh". 

Tham dự họp báo, trung vệ Nguyễn Thành Chung chia sẻ: "Tôi hào hứng khi đội tuyển Việt Nam lần này có những cái tên mới. Tôi sẽ cố gắng dìu dắt các em. Việc đeo băng đội trưởng là vinh dự, tôi cũng sẽ tiếp nối truyền thống của những đàn anh đi trước, để không phụ lòng người hâm mộ".

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 8-11 tại Ninh Bình để chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 với hai đối thủ khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Giải diễn ra theo thể thức đấu vòng tròn một lượt tính điểm xác định thứ hạng chung cuộc.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt đấu Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan vào ngày 11 và 17-11 trên sân Thiên Trường. Hai đội khách mời đá với nhau vào ngày 14-11.

HLV Kim Sang Sik nói lý do không cho Đình Bắc nghỉ tuyển Việt Nam - Ảnh 3.Vé xem tuyển Việt Nam được mở bán tại quầy

Ban tổ chức các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong tháng 11 sẽ mở bán vé vào sân theo hình thức trực tiếp tại quầy.

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NGỌC LÊ - MINH ĐỖ
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    Chủ đề: Đình Bắc Kim Sang Sik Sân Thiên Trường Nguyễn Đình Bắc

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