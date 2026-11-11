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Cầu thủ Việt kiều Croatia ghi bàn, U19 Việt Nam vẫn thua Trung Quốc

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Tiền đạo Việt kiều Antonio Moric ghi bàn, nhưng không đủ để giúp U19 Việt Nam tránh khỏi trận thua 1-3 trước U19 Trung Quốc tại Giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2026.

Cầu thủ Việt kiều Croatia ghi bàn, U19 Việt Nam vẫn thua Trung Quốc - Ảnh 1.

Tiền đạo Antonio Moric của U19 Việt Nam - Ảnh: NGỌC LÊ

Tối 11-11, đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đá trận mở màn giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2026 với đội chủ nhà U19 Trung Quốc. 

Bộ khung chính của U19 Việt Nam trận này vẫn là dàn cầu thủ dự vòng loại U20 châu Á 2027 vừa rồi, với thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, trung vệ đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh, hậu vệ Lê Huy Việt Anh, tiền vệ Hoàng Trọng Duy Khang, tiền đạo Nguyễn Văn Bách, cộng thêm tiền đạo Việt kiều Antonio Moric

Trong lần ra mắt U19 Việt Nam, Antonio Moric thi đấu rất năng nổ, nỗ lực tranh cướp bóng. Tuy nhiên trước một U19 Trung Quốc mạnh hơn, tiền đạo Việt kiều Croatia và các đồng đội khó khăn trong việc triển khai bóng và phải nhận bàn thua trước. 

Phút 15, Yang Zhanpeng đá phạt, bóng đi vượt qua hàng rào U19 Việt Nam đập cột dọc bay vào lưới, mở tỉ số trận đấu. 

Sau bàn dẫn trước, U19 Trung Quốc vẫn duy trì thế trận tấn công, liên tục gây sức ép về phía khung thành U19 Việt Nam. HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định tung Thomas Mai Veeren vào sân hòng giành quyền kiểm soát khu trung tuyến. 

Mãi tới đầu hiệp hai, U19 Việt Nam mới có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút của Nguyễn Văn Bách. Mải dâng cao đội hình nhưng chưa tìm được bàn thắng, U19 Việt Nam trả giá. 

Phút 72, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh truy cản cầu thủ U19 Trung Quốc, dù phá trúng bóng trong vòng cấm nhưng vẫn bị trọng tài tính lỗi và thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Yang Zhanpeng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. 

Phút 79, từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Antonio Moric đánh đầu tung lưới U19 Trung Quốc, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho U19 Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo học trò cố tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại, nhưng do thể lực cạn kiệt, các cầu thủ U19 Việt Nam liên tục để mất bóng ở giữa sân, không theo kèm nổi những tình huống đột phá của đối thủ ở gần vòng cấm. Thua thêm là hệ quả tất yếu. 

Phút 90+3, U19 Trung Quốc có bàn ấn định thắng lợi 3-1, khi Jia Wei Wei đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của đồng đội. 

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Giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển gồm U19 Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.

Sau trận này, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc và Tajikistan vào 14h30 ngày 14 và 17-11 theo giờ Việt Nam. 

Cầu thủ Việt kiều Croatia ghi bàn, U19 Việt Nam vẫn thua Trung Quốc - Ảnh 3.2 cầu thủ Việt kiều Croatia, Hà Lan cùng U19 Việt Nam dự giải giao hữu ở Trung Quốc

Đội tuyển U19 Việt Nam mang sang Trung Quốc 2 cầu thủ Việt kiều Antonio Moric (Croatia) và Thomas Mai Veeren (Hà Lan), để dự Giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2026.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Hoàng anh tuấn U19 Trung Quốc Antonio Moric U19 Việt Nam TRUNG QUỐC

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