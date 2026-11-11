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HLV Đài Bắc Trung Hoa: Không hậu vệ nào muốn đối đầu Đình Bắc

tác giả
NGỌC LÊ
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NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
MINH ĐỖ
MINH ĐỖ

HLV trưởng Matt Ross của Đài Bắc Trung Hoa thán phục Olaha Mạnh Đức và đặc biệt ca ngợi tài năng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, sau trận thua tuyển Việt Nam 0-2 tối 11-11.

HLV Đài Bắc Trung Hoa: Không hậu vệ nào muốn đối đầu Đình Bắc - Ảnh 1.

HLV Matt Ross của Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Tối 11-11, tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình, thuộc lượt đầu giải giao hữu Casper Cup 2026.

Tại họp báo sau trận, HLV trưởng Matt Ross của Đài Bắc Trung Hoa khen ngợi 2 tiền đạo Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc, tác giả những bàn thắng của tuyển Việt Nam. 

"Chúc mừng tuyển Việt Nam. Tỉ số này chưa phản ánh hết sức mạnh và sự áp đảo của các bạn trước Đài Bắc Trung Hoa. Dù hôm nay mới là trận đầu của Olaha Mạnh Đức, nhưng cậu ấy khiến các hậu vệ của tôi theo kèm rất vất vả. 

Olaha rất nguy hiểm khi có bóng và có khả năng khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ, chúng tôi phải bố trí 2 lớp phòng ngự để đối phó. Cậu ấy giúp cách đá của tuyển Việt Nam đa dạng hơn nhiều", HLV Matt Ross của Đài Bắc Trung Hoa chia sẻ. 

Olaha Mạnh Đức ghi bàn ở phút 21, sau tình huống chọc khe cho Hồng Phúc băng xuống căng ngang, rồi chính mình ập vào đệm cận thành. 

Còn Nguyễn Đình Bắc ghi bàn ở phút 58 sau pha độc diễn ngoặt bóng dứt điểm trong vòng cấm, khi băng lên từ cánh trái theo hướng tấn công của tuyển Việt Nam. 

Dù đang trải qua mật độ cày ải liên tục mọi cấp độ từ đầu năm đến giờ, Đình Bắc vẫn được HLV Kim Sang Sik sử dụng. Anh thi đấu gần hết trận, rời sân ở phút 86. 

HLV Đài Bắc Trung Hoa: Không hậu vệ nào muốn đối đầu Đình Bắc - Ảnh 2.

Đình Bắc ghi bàn trong trận thắng Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: MINH ĐỖ

Nhận xét về màn trình diễn của Đình Bắc, HLV Matt Ross cho hay: "Đình Bắc chơi thông minh, kỹ thuật tốt và luôn gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ. Cậu ấy là kiểu tiền đạo mà các hậu vệ không ai muốn đối đầu". 

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Chỉ sau 1 trận, HLV Matt Ross đánh giá việc Asian Cup 2027 lùi lịch sẽ càng khiến tuyển Việt Nam mạnh hơn, nhờ có thêm thời gian chuẩn bị. 

"Tuyển Việt Nam là tập thể chất lượng, thi đấu bài bản, gắn kết. Dù là đội hình mới, các cầu thủ vẫn kiên nhẫn khi có bóng, hàng thủ thì linh hoạt chuyển đổi giữa 3 và 5 hậu vệ. Tôi tin các bạn sẽ còn mạnh hơn nữa", thuyền trưởng đội Đài Bắc Trung Hoa nói.

Sau trận đấu này, Đài Bắc Trung Hoa có 2 ngày nghỉ, trước khi đấu Kyrgyzstan vào ngày 14-11. 

HLV Đài Bắc Trung Hoa: Không hậu vệ nào muốn đối đầu Đình Bắc - Ảnh 3.HLV Kim Sang Sik nói gì sau trận tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa?

HLV Kim Sang Sik cảm ơn các cầu thủ, đồng thời chúc mừng tân binh Olaha Mạnh Đức với bàn ghi được trong trận tuyển Việt Nam thắng 2-0 Đài Bắc Trung Hoa tối 11-11.


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NGỌC LÊ - MINH ĐỖ
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    Chủ đề: Đình Bắc Kim Sang Sik Đài Bắc Trung Hoa Đội tuyển Việt Nam Olaha

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