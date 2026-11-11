Đội hình tuyển Việt Nam đấu Đài Bắc Trung Hoa: Đình Bắc đá cặp cùng Olaha Mạnh Đức trên hàng công

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam đấu Đài Bắc Trung Hoa - Đồ họa: N.K

Tối 11-11, HLV Kim Sang Sik đã công bố đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam cho trận gặp Đài Bắc Trung Hoa ở Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra lúc 19h trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đưa tân binh Olaha Mạnh Đức đá chính trên hàng công. Chân sút gốc Nigeria này đá tiền đạo cắm - vị trí mà chân sút gốc Brazijl Nguyễn Xuân Son để lại do chấn thương.

Việc Olaha Mạnh Đức đá chính không chỉ giúp HLV Kim Sang Sik kiểm tra mức độ hòa nhập của cầu thủ này mà còn giúp ông xây dựng thêm các phương án tấn công mới cho đội tuyển Việt Nam.

Hai tiền đạo cánh hỗ trợ cho Olaha Mạnh Đức là Đình Bắc (trái) và Ngọc Sơn (phải). Trong đó, Ngọc Sơn rất đáng chờ đợi khi đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Nam Định với 3 bàn thắng sau 7 trận ở V-League 2026-2027.

Không gọi Hoàng Đức, Quang Hải và Lê Phạm Thành Long ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang Sik đã dùng cặp tiền vệ trung tâm Võ Hoàng Minh Khoa và Nguyễn Thái Quốc Cường. Trong đó, Quốc Cường có lần đầu lên tuyển và đá chính ngay trận đầu tiên.

Hai cánh của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Hồng Phúc (trái) và Phạm Minh Phúc (phải). Đây cũng là 2 cầu thủ mới toanh của đội tuyển Việt Nam.

Tân binh Việt kiều Mỹ Lương Chí Khải (Kyle Colonna) chỉ ngồi dự bị. Bộ ba trung vệ được HLV Kim Sang Sik bố trí là Nhật Minh, Thành Chung và Phạm Lý Đức. Thủ môn là Lê Giang Patrik.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Hai trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là những trận cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm nay. Tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, hướng tới hai chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 8-11 tại Ninh Bình để chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 với hai đối thủ khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Giải đấu do Casper Việt Nam tài trợ chính, tiếp nối hành trình đồng hành cùng bóng đá Việt từ năm 2022. Giải đấu diễn ra theo thể thức đấu vòng tròn một lượt tính điểm xác định thứ hạng chung cuộc. Đội tuyển Việt Nam lần lượt đấu Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan vào ngày 11 và 17-11 trên sân Thiên Trường. Hai đội khách mời đá với nhau vào ngày 14-11.