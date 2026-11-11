Đài Bắc Trung Hoa có phong độ 'thảm hại', trước trận đấu Việt Nam

Tiền đạo Ange Kouame là ngòi nổ nguy hiểm nhất của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: CNA

Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đang đứng thứ 176 trên bảng xếp hạng FIFA, họ đang trải qua phong độ được đánh giá là "thảm hại" khi thua 8 trận liên tiếp kể từ năm 2024.

Trận đấu với tuyển Việt Nam vào tối nay là lần đầu tiên Đài Bắc Trung Hoa ra sân sau gần 8 tháng, kể từ khi để thua Sri Lanka với tỉ số 1-3 vào ngày 31-3.

Trong 8 trận thua nói trên, Đài Bắc Trung Hoa đã để thủng lưới đến 29 bàn, trong đó có trận thua 0-6 trước Indonesia và thua 0-2 trước Thái Lan. Đây cũng là lần đầu tiên hai đội gặp lại nhau kể từ trận hòa 1-1 trong một trận giao hữu vào tháng 3-2017.

Cả 11 cầu thủ từng đá chính trong trận đấu gần nhất của Đài Bắc Trung Hoa vào tháng 3 đều đã được huấn luyện viên Matt Ross điền tên vào đội hình sang Việt Nam lần này. Nếu góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận đấu tối nay, đội trưởng Chen Po-liang sẽ có lần thứ 99 khoác áo đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa.

Tiền đạo Ange Kouame sinh ra tại Bờ Biển Ngà và đã ghi 6 bàn sau 17 trận cho Đài Bắc Trung Hoa nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính ở vị trí số 10. Anh sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam.

Có phong độ khá tệ nhưng Đài Bắc Trung Hoa được chờ đợi sẽ ghi bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam dù họ vẫn thất bại chung cuộc.

Chuyên trang Sports Mole nhận định: "Mặc dù tuyển Việt Nam đã thua hai trong ba trận gần nhất nhưng họ vẫn đủ sức để đánh bại Đài Bắc Trung Hoa đang có phong độ rất tệ. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất gay cấn và Việt Nam có đủ chất lượng chuyên môn để giành lấy một chiến thắng. Tỉ số sẽ là 2-1 cho Việt Nam".

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 8-11 tại Ninh Bình để chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 với hai đối thủ khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Giải diễn ra theo thể thức đấu vòng tròn một lượt tính điểm xác định thứ hạng chung cuộc. Đội tuyển Việt Nam lần lượt đấu Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan vào ngày 11 và 17-11 trên sân Thiên Trường. Hai đội khách mời đá với nhau vào ngày 14-11.