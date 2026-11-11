Tuyển Việt Nam đấu Đài Bắc Trung Hoa: Sân khấu của tân binh

Từ trái qua (ảnh) là tiền đạo trẻ Nguyễn Đăng Dương và cầu thủ nhập tịch Olaha Mạnh Đức - Ảnh: MINH ĐỖ

19h ngày 11-11, đội tuyển Việt Nam đấu Đài Bắc Trung Hoa trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), thuộc lượt đầu giải giao hữu Casper Cup 2026.

Với việc điền tên phần lớn tân binh hoặc những cầu thủ ít thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trước đây vào danh sách triệu tập, HLV Kim Sang Sik sẽ hướng đến mục đích thử nghiệm đội hình, làm mới chiến thuật, chuẩn bị lâu dài cho tương lai.

Vì vậy, tuyển Việt Nam sẽ trình làng diện mạo khác hoàn toàn những giải đấu trước đây.

Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Văn Việt hoặc Trần Trung Kiên có thể được trao cơ hội án ngữ khung thành.

Ở hàng thủ, trung vệ Nguyễn Thành Chung sẽ là hạt nhân dìu dắt những trung vệ trẻ hoặc ít kinh nghiệm đá cho đội tuyển, như Nguyễn Nhật Minh, Lương Chí Khải, Nguyễn Đức Anh hay Phạm Lý Đức, hay Nguyễn Hồng Phúc.

Hai cầu thủ chạy cánh rất có thể là Phạm Minh Phúc và Khuất Văn Khang.

Ở hàng tiền vệ, HLV Kim sẽ thử nghiệm các tiền vệ trung tâm như Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Vĩnh Nguyên, Lê Quốc Nhật Nam hay Nguyễn Thái Quốc Cường. Thực chất những cầu thủ này ít nhiều từng làm việc với thầy Kim ở cấp độ U23, nhưng lên tuyển là một thử thách hoàn toàn khác.

Tuyển Việt Nam sẽ trình làng diện mạo mới tại giải Casper Cup 2026 - Ảnh: MINH ĐỖ

Hàng tiền đạo được chờ đợi hơn cả, khi có nhân tố nhập tịch mới là Olaha Mạnh Đức, và ngôi sao hàng đầu bóng đá Việt Nam hiện tại là Nguyễn Đình Bắc. Chưa rõ liệu thầy Kim có xếp Đình Bắc đá chính hay không, bởi cầu thủ này đang trải qua mật độ cày ải dày đặc mọi cấp độ.

Ngoài Olaha, Đình Bắc, hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam còn có Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Trần Việt Cường và Nguyễn Đăng Dương có thể đá trung phong cắm.

Việt Cường, Đăng Dương đang có phong độ cao khi giúp Becamex TP.HCM và Hưng Yên đứng trong tốp đầu bảng ở giải hạng nhất, trong khi Văn Tùng đang tiến bộ dưới màu áo CLB Hà Nội ở V-League.

Ở vị trí tiền đạo cánh, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn cũng là lựa chọn không tồi. Ngọc Sơn đang bay cao ở đỉnh bảng V-League cùng Nam Định, còn Thanh Nhàn có kinh nghiệm đá cho tuyển Việt Nam từ năm 2023 dưới thời HLV Philippe Troussier và cũng có quãng thời gian làm việc đủ nhiều với HLV Kim Sang Sik nên rất am hiểu chiến thuật.

HLV Kim chia sẻ trước trận: "Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra đội hình tốt, cũng như sự phối hợp giữa các cầu thủ mới với các cầu thủ kinh nghiệm để tạo ra lối chơi tốt nhất cho tuyển Việt Nam.

Gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là những trận đấu cuối trong năm nay của đội tuyển. Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đem về 2 chiến thắng tạo niềm vui cho người hâm mộ".

Đài Bắc Trung Hoa xếp hạng 176 thế giới, kém tuyển Việt Nam 77 bậc trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Dù có các cầu thủ nhập tịch Jhon Benchy gốc Haiti, hay Jacobs Odo (Hà Lan), đội bóng này vẫn không được đánh giá cao bằng đội tuyển Việt Nam trên khía cạnh sức mạnh tập thể và liên kết các tuyến.

Với số đông cầu thủ có phong độ cao ở các giải chuyên nghiệp và từng có kinh nghiệm làm việc với HLV Kim Sang Sik trước đây, tuyển Việt Nam có thể tự tin hướng đến chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa.