Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Truyền thông Thái Lan nêu lý do đội U23 thua đậm Việt Nam

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Truyền thông Thái Lan nhanh chóng chỉ ra nguyên nhân khiến thầy trò HLV Thawatchai Damrongongtrakun hứng chịu thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam ở giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai.

- Ảnh 1.

U23 Thái Lan thua Việt Nam 0-3 trong trận giao hữu tối 10-11 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ đội nhà tối 10-11, các trang báo và nhiều diễn đàn bóng đá Thái Lan khẳng định thầy trò HLV Thawatchai Damrongongtrakun thua kém Việt Nam về mọi mặt như: tốc độ luân chuyển bóng, thể lực và sức mạnh. Việt Nam vượt trội hơn, khả năng tranh chấp bóng hai, độ chính xác và sự quyết liệt. 

Truyền thông Thái Lan cũng nhắc đến yếu tố sân nhà cùng tiếng còi có phần bất lợi cho thầy trò HLV Thawatchai Damrongongtrakun là nguyên nhân của thất bại.

Dù vậy, báo chí Thái Lan cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lực lượng và sự chuẩn bị của đội U23 Thái Lan

Cụ thể, đội bóng của HLV Thawatchai Damrongongtrakun mang sang Việt Nam lần này hầu hết là những gương mặt mới. 

Đội tuyển U23 Thái Lan gần như không có thời gian tập luyện cùng nhau. Ngày 8-11, các cầu thủ vẫn phải thi đấu ở giải quốc nội. Ngày 9-11 sang Việt Nam và ngày 10-11 đã phải ra sân thi đấu. Điều này lý giải tại sao U23 Thái Lan lại thi đấu rệu rã như vậy. 

Bên cạnh đó, truyền thông Thái Lan thẳng thắn thừa nhận lứa cầu thủ trẻ này của Việt Nam tốt hơn Thái Lan rất nhiều. Có ý kiến cho rằng nếu đội bóng không có sự chuẩn bị tốt thì Thái Lan nên từ chối tham dự các giải giao hữu, bởi những thất bại toàn diện như trước Việt Nam chỉ làm xấu mặt bóng đá Thái Lan. 

Tuy nhiên, trang Ball Thailand cho rằng Thái Lan phải tham dự giải giao hữu để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nhất là trong bối cảnh bóng đá Thái Lan cũng không dễ gì có được các trận giao hữu chất lượng. 

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, gồm: U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar, thi đấu vòng tròn một lượt. Sau trận ra quân, U23 Việt Nam lần lượt gặp Singapore ngày 12-11 và Qatar ngày 14-11.

- Ảnh 2.HLV Kim Sang Sik đang 'chia quân' cho U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam

Cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu tốt ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 hoàn toàn có cơ hội được gọi lên đội tuyển Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2027.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đội tuyển U23 Việt Nam Gia Lai U23 Thái Lan U23 VIỆT NAM Đinh Hồng Vinh

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất