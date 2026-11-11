Truyền thông Thái Lan nêu lý do đội U23 thua đậm Việt Nam

U23 Thái Lan thua Việt Nam 0-3 trong trận giao hữu tối 10-11 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ đội nhà tối 10-11, các trang báo và nhiều diễn đàn bóng đá Thái Lan khẳng định thầy trò HLV Thawatchai Damrongongtrakun thua kém Việt Nam về mọi mặt như: tốc độ luân chuyển bóng, thể lực và sức mạnh. Việt Nam vượt trội hơn, khả năng tranh chấp bóng hai, độ chính xác và sự quyết liệt.

Truyền thông Thái Lan cũng nhắc đến yếu tố sân nhà cùng tiếng còi có phần bất lợi cho thầy trò HLV Thawatchai Damrongongtrakun là nguyên nhân của thất bại.

Dù vậy, báo chí Thái Lan cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lực lượng và sự chuẩn bị của đội U23 Thái Lan.

Cụ thể, đội bóng của HLV Thawatchai Damrongongtrakun mang sang Việt Nam lần này hầu hết là những gương mặt mới.

Đội tuyển U23 Thái Lan gần như không có thời gian tập luyện cùng nhau. Ngày 8-11, các cầu thủ vẫn phải thi đấu ở giải quốc nội. Ngày 9-11 sang Việt Nam và ngày 10-11 đã phải ra sân thi đấu. Điều này lý giải tại sao U23 Thái Lan lại thi đấu rệu rã như vậy.

Bên cạnh đó, truyền thông Thái Lan thẳng thắn thừa nhận lứa cầu thủ trẻ này của Việt Nam tốt hơn Thái Lan rất nhiều. Có ý kiến cho rằng nếu đội bóng không có sự chuẩn bị tốt thì Thái Lan nên từ chối tham dự các giải giao hữu, bởi những thất bại toàn diện như trước Việt Nam chỉ làm xấu mặt bóng đá Thái Lan.

Tuy nhiên, trang Ball Thailand cho rằng Thái Lan phải tham dự giải giao hữu để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nhất là trong bối cảnh bóng đá Thái Lan cũng không dễ gì có được các trận giao hữu chất lượng.

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, gồm: U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar, thi đấu vòng tròn một lượt. Sau trận ra quân, U23 Việt Nam lần lượt gặp Singapore ngày 12-11 và Qatar ngày 14-11.