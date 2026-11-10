HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan?

HLV Đinh Hồng Vinh tại buổi họp báo - Ảnh: N.K

Tối 10-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan 3-0 trong trận ra quân Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra trên sân Pleiku.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "Tôi đánh giá cao tinh thần và thái độ của học trò đã thi đấu tốt trận này. Tôi cũng cảm ơn họ đã giành chiến thắng hôm nay để dành tặng khán giả đến sân rất đông đảo ngày hôm nay. Đó là bước đệm cho các cầu thủ tiến xa hơn nữa trong tương lai".

Nói về trận đấu sắp tới với U23 Singapore vào ngày 12-11, HLV trưởng U23 Việt Nam cho biết toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt.

"Sau trận này, tôi sẽ đề nghị đội ngũ phân tích và y tế làm sao phục hồi tốt nhất, chuẩn bị phân tích, đánh giá lại trận đấu với U23 Thái Lan. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ mổ xẻ trận U23 Qatar - U23 Singapore để chuẩn bị tốt nhất cho trận tiếp theo. U23 Việt Nam sẽ có một trận tiếp tục cống hiến cho khán giả", ông nói thêm.

Tiền đạo Minh Tâm của CLB Hoàng Anh Gia Lai đã ghi 2 bàn đầu tiên cho U23 Việt Nam trước khi Williams Minh Hoàng ấn định chiến thắng 3-0 từ chấm 11m.

Giải thích về việc chọn Minh Tâm đá chính thay vì tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "Qua buổi tập hôm qua, tôi quyết định dùng Minh Tâm. Buổi sáng hôm nay chúng tôi trao đổi riêng với Minh Tâm, hướng dẫn cậu ấy di chuyển trong sơ đồ chiến thuật. Minh Tâm đã đáp ứng những gì Ban huấn luyện dành cho mình".

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul tại buổi họp báo - Ảnh: N.K

Về phần mình, Minh Tâm chia sẻ: "Cảm giác của tôi rất vui khi ghi bàn trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam. Cũng như nỗ lực của toàn đội, tôi đã làm tốt những gì mà Ban huấn luyện đã đề ra. Chiến thắng này xin dành cho người hâm mộ Việt Nam".

Trong khi đó, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U23 Thái Lan chia sẻ: "Chúng tôi thất vọng với kết quả. Cầu thủ có cơ hội, cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng không ghi được bàn. U23 Thái Lan cần cải thiện nhiều trong 2 trận tiếp theo".

Trả lời câu hỏi về các cầu thủ mới của U23 Thái Lan, nhà cầm quân này cho rằng khó đánh giá các cầu thủ qua 1 đợt tập trung và chỉ mới gặp nhau vài ngày.

Tuy nhiên, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng đánh giá cao sự cố gắng của các học trò. "Cầu thủ mới có tinh thần chiến đấu tốt. Chúng tôi cần thời gian nữa để đánh giá phong độ và khả năng các cầu thủ".

Ở CFA China Team - Tây An 2026, U23 Thái Lan đã thắng U23 Việt Nam 1-0. Đánh giá về 2 trận đấu, ông nói: "Khác biệt lớn nhất giữa trận thắng ở Trung Quốc và hôm nay là chúng tôi có đội hình chính ở trận đấu hồi tháng 3. Còn trận này có cầu thủ mới, lần đầu lên U23, ngày đầu làm việc chung.

Các cầu thủ cần thời gian hòa nhập, thích nghi để chúng tôi tìm giải pháp hợp lý, phù hợp nhất cũng như chuẩn bị tốt hơn cho các giải tiếp theo như SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028".