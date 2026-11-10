U23 Qatar và U23 Singapore va chạm căng thẳng trên sân Pleiku

Ngay từ hiệp một, cầu thủ hai đội đã căng thẳng với nhau - Ảnh: N.K

Chiều 10-11, U23 Qatar đã hòa U23 Singapore 0-0 ở trận ra quân Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra trên sân Pleiku.

U23 Qatar gần như làm chủ trận đấu, tạo ra vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn trước U23 Singapore. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở trận đấu này là 2 đội có nhiều pha va chạm căng thẳng.

Trong đó, Alminhali và Syafiz va chạm không đáng có trên sân ở phút 76, suýt dẫn đến xô xát giữa cầu thủ hai đội. Trọng tài, ban huấn luyện của cả 2 đội phải lao đến can thiệp để ngăn những cái đầu nóng "phát hỏa".

Ban tổ chức cũng phải phát loa yêu cầu lực lượng an ninh đến can thiệp. Rất may là sau vài phút căng thẳng, mọi thứ đã được vãn hồi để trận đấu tiếp tục.

Tình huống căng thẳng trước khi 2 đội lao vào nhau ở phút 76 - Ảnh: N.K

Cầu thủ U23 Qatar giơ tay yêu cầu trợ lý của U23 Singapore phải im lặng khi ông phản ứng - Ảnh: N.K

Đỉnh điểm chính là tình huống va chạm này của 2 đội - Ảnh: N.K

Fazli Koh (2) của U23 Singapore muốn đấm cầu thủ U23 Qatar - Ảnh: N.K

Cầu thủ và trọng tài phải can thiệp - Ảnh: N.K

Cầu thủ dự bị của U23 Qatar cũng lao về phía khu vực nóng - Ảnh: N.K

Sân Pleiku trở nên hỗn loạn khi gần như toàn bộ cầu thủ lẫn ban huấn luyện của 2 đội lao vào can thiệp để tránh xô xát - Ảnh: N.K

Tình hình sau đó được vãn hồi khi lực lượng an ninh xuất hiện ở ngoài sân - Ảnh: N.K

Trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải phải rút thẻ vàng cảnh cáo 2 cầu thủ dẫn đến tình hình căng thẳng - Ảnh: N.K