Williams Minh Hoàng dự bị trận U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan

Đội hình xuất phát đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 - Đồ họa: N.K

Tối 10-11, HLV Đinh Hồng Vinh đã công bố đội hình xuất phát đội tuyển U23 Việt Nam trong trận ra quân gặp U23 Thái Lan ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra lúc 19h hôm nay trên sân Pleiku.

Đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam có 6/7 cầu thủ từng vào đến tứ kết Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) 2026 tại Nhật Bản hồi tháng 9.

Đáng chú ý khi HLV Đinh Hồng Vinh để Williams Minh Hoàng - ngôi sao Việt kiều từng khoác áo đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 ngồi dự bị.

Bộ ba chân sút trên hàng công là Lê Văn Thuận, Minh Tâm và Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô). Văn Thuận và Minh Tâm từng thi đấu cùng nhau ở các giải giao hữu trước, trong khi Khoa Ngô lần đầu tập trung cùng U23 Việt Nam.

Cầu thủ Việt kiều này hứa hẹn cũng sẽ tạo sự đột biến trong trận đấu này khi vừa khoác áo đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, tân binh mới được bổ sung giờ chót Cao Hoàng Minh đá cặp cùng Quang Duyệt. Kinh nghiệm của Hoàng Minh được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa U23 Việt Nam chơi tốt trước U23 Thái Lan khá chất lượng. Hai cánh sẽ là Long Vũ và Bảo Long.

Bộ ba trung vệ là Tuấn Khải, Lê Nguyên Hoàng và Đinh Quang Kiệt. Trấn giữ khung thành là Cao Văn Bình. Bộ tứ này cũng liên tục đá chính ở Asiad 2026.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ giúp chúng tôi tích lũy được kinh nghiệm để chuẩn bị cho các giải đấu 2027 và xa hơn là xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu thể hiện vì màu cờ sắc áo, cống hiến, thành lập một đội tuyển U23 tốt nhất trong tương lai".

Về phần mình, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U23 Thái Lan nói: "Trận đấu mở màn của chúng tôi gặp U23 Việt Nam là rất đặc biệt, đem đến sự cạnh tranh giữa hai đội. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình".