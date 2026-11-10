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Video: Tiền đạo U23 Việt Nam ghi cú đúp vào lưới U23 Thái Lan

tác giả
ANH HÀO
ANH HÀO
ANH HÀO

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm đã có ngày thi đấu chói sáng khi lập cú đúp đẳng cấp vào lưới U23 Thái Lan, góp công lớn giúp U23 Việt Nam thắng 3-0.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp giúp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 2-0 - Nguồn: FPT PLAY

Tối 10-11, U23 Việt Nam tiếp đón U23 Thái Lan trên sân Pleiku ở trận ra quân Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Các “chiến binh Sao Vàng” đã xuất sắc đánh bại đội khách với tỉ số 3-0.

Phút 18, U23 Việt Nam mở tỉ số sau tình huống phối hợp đá phạt góc được dàn xếp bài bản. Từ đường treo bóng của Quang Duyệt, Nguyễn Minh Tâm chọn vị trí thuận lợi rồi bật cao đánh đầu, đưa bóng vượt qua tầm cản phá của thủ môn U23 Thái Lan.

Bàn thắng cho thấy khả năng không chiến và chọn điểm rơi tốt của tiền đạo Việt Nam. Thay vì chỉ chờ bóng trong vòng cấm, Minh Tâm chủ động di chuyển để đón đường chuyền của đồng đội, trước khi thực hiện cú đánh đầu đầy quyết đoán.

Đến phút 45, Minh Tâm tiếp tục khiến hàng phòng ngự đối phương chao đảo bằng một pha không chiến khác. Sau đường kiến tạo của Hoàng Minh, tiền đạo này lao vào vòng cấm, bật cao đánh đầu đưa bóng đi chìm vào góc hiểm, khiến thủ môn Sirawat Wongrueankham dù bay người hết cỡ vẫn không thể cứu thua.

Cú đánh đầu thứ hai cho thấy khả năng chọn thời điểm và dứt điểm đa dạng của Minh Tâm. Nếu bàn mở tỉ số đến từ một tình huống cố định, pha lập công nhân đôi cách biệt lại thể hiện sự nhạy bén trong việc di chuyển, đón đường chuyền và tận dụng khoảng trống của tiền đạo U23 Việt Nam.

Đáng chú ý, cả hai bàn thắng đều được Minh Tâm ghi bằng đầu, cho thấy khả năng không chiến nổi bật của chân sút này. Cú đúp trước U23 Thái Lan cũng giúp anh trở thành nhân tố quyết định trong chiến thắng của U23 Việt Nam.

Trước đó, U23 Việt Nam là đội chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Sang hiệp 2, U23 Thái Lan nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà trước khi nhận thêm một bàn thua ở phút 87.

*Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, gồm: U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar, thi đấu vòng tròn một lượt. Sau trận ra quân, U23 Việt Nam lần lượt gặp Singapore ngày 12-11 và Qatar ngày 14-11.

Video: Tiền đạo U23 Việt Nam ghi cú đúp vào lưới U23 Thái Lan - Ảnh 2.U23 Việt Nam thắng áp đảo U23 Thái Lan

Tối 10-11, tại lượt trận đầu tiên Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam nhẹ nhàng đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 3-0.

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ANH HÀO
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