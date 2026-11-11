Đầu Khương Duy nhận vinh dự lớn, mở ra cơ hội giành chuẩn Đại kiện tướng

Đầu Khương Duy sẽ tham dự giải Tata Steel Chess diễn ra vào tháng 1-2027 - Ảnh: AAG

Tối 10-11, cờ vua Việt Nam đón nhận tin vui lớn khi "thần đồng" Đầu Khương Duy chính thức nhận lời mời tham dự Tata Steel Chess - giải cờ vua danh giá được tổ chức thường niên tại Wijk aan Zee (Hà Lan).

Sự kiện này mở ra cột mốc đặc biệt khi Khương Duy trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên sau đàn anh Lê Quang Liêm góp mặt tại giải đấu này, đồng thời đứng trước cơ hội lịch sử để hoàn tất chuẩn Đại kiện tướng quốc tế cuối cùng.

Được ví như "Wimbledon của làng cờ thế giới", Tata Steel Chess có bề dày lịch sử từ năm 1938 với tên gọi ban đầu là Hoogovens, trước khi đổi tên thành Corus và mang tên Tata Steel như hiện nay.

Trải qua gần 9 thập kỷ tồn tại, giải đấu luôn là điểm hẹn của các siêu Đại kiện tướng hàng đầu hành tinh ở nhóm Masters, bên cạnh nhóm Challengers dành cho những tài năng kiệt xuất đang trên đường vươn tầm đỉnh cao.

Giải đấu diễn ra vào ngày 15-1-2027, kỳ thủ Việt Nam sinh năm 2011 sẽ tranh tài ở bảng Challengers.

Đây là bảng đấu quy tụ dàn kỳ thủ quốc tế gồm các Đại kiện tướng mạnh như: Aravindh Chithambaram, Max Warmerdam, Nikolas Theodorou, Casper Schoppen, Mukhiddin Madaminov, Ihor Samunenkov, Vaclav Finek, Christian Gloeckler, Sergey Sklokin-Bagiyan. Cùng đó là các nữ kỳ thủ hàng đầu thế giới như: Zhu Jiner, Bibisara Assaubayeva, Alua Nurman, Alice Lee.

Việc được so tài vòng tròn tính điểm với hàng loạt Đại kiện tướng quốc tế có hệ số Elo cao mang ý nghĩa bản lề đối với sự nghiệp của kỳ thủ trẻ Việt Nam.

Nếu duy trì phong độ ấn tượng và đạt đủ hiệu số theo quy định, Khương Duy sẽ có cơ hội lớn giành chuẩn Đại kiện tướng quốc tế cuối cùng để chính thức có được danh hiệu Đại kiện tướng.

Nếu giành chức vô địch bảng Challengers, kỳ thủ sẽ có vinh dự thăng hạng lên bảng Masters để tranh tài cùng các tên tuổi xuất sắc nhất thế giới. Tại bảng đấu danh giá này, siêu Đại kiện tướng Magnus Carlsen hiện là người nắm giữ kỷ lục vô địch nhiều nhất lịch sử với 8 lần.