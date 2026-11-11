Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Nhiều cựu tuyển thủ U23 và tuyển Việt Nam bị bắt vì dàn xếp tỉ số

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Các thành viên CLB Long An bị Cơ quan điều tra bắt mới đây vì dàn xếp tỉ số từng khoác áo U23 và tuyển Việt Nam trước đây.

- Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Hải thi đấu cho CLB Long An mùa 2025-2026 - Ảnh: VPF

Ngày 11-11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỉ số trận đấu thể thao, phát hiện ngày 16-8, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố.

Quá trình điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỉ đồng, 28 điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động đánh bạc.

Trong số này có anh em Hoàng Nhật Nam, Hoàng Danh Ngọc - thành viên ban huấn luyện CLB Long An mùa 2025-2026, cùng 4 cầu thủ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ.

Điều đáng nói, ngoại trừ hậu vệ Bùi Hoàng Mỹ, 5 người còn lại đều đã từng khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.

- Ảnh 2.

Cựu tuyển thủ U23 Hoàng Danh Ngọc trong vai trò cán bộ phân tích kỹ thuật CLB Long An mùa 2025-2026 - Ảnh: VPF

Hai anh em sinh đôi Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam là cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Nam Định trước đây. Cả hai từng cùng đội tuyển Olympic Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008 tại Malaysia. 

Hậu vệ Nguyễn Anh Tài cũng từng khoác áo đội U22/U23 Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Cầu thủ sinh năm 1996 này từng được gọi vào đội tuyển U22 Việt Nam đá giao hữu với U20 Argentina trên sân Thống Nhất vào tháng 5-2017. Anh vào sân phút 68 thay Hồng Duy.

Đội trưởng Nguyễn Thanh Hải cũng từng khoác áo U21 và U23 Việt Nam. Dù chỉ cao 1m62, nhưng Thanh Hải gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân khéo léo cùng những đường chuyền có độ chính xác cao cho đồng đội ghi bàn.

Trong khi đó, thủ môn Lê Văn Hưng thậm chí còn từng được HLV Toshiya Miura triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 vào tháng 5-2015.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Vũ Chí Công (Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam và Hoàng Danh Ngọc để thỏa thuận, yêu cầu 4 cầu thủ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức.

Qua đó nhằm dàn xếp tỉ số theo đúng kịch bản Công đưa ra để Công đánh cá độ một số trận đấu của CLB Long An thi đấu.

Trong đó có các trận như CLB Quy Nhơn thắng Long An 4-1 ở Giải hạng nhất 2025-2026 hôm 3-10-2025; trận CLB Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia 2025-2026 hôm 23-11-2025. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ trên.

- Ảnh 4.Bốn cầu thủ nào của CLB bóng đá Long An bị yêu cầu thi đấu dưới sức để dàn xếp tỉ số?

Cục Cảnh sát hình sự xác định Vũ Chí Công đã móc nối với thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, yêu cầu 4 cầu thủ thi đấu dưới sức để dàn xếp tỉ số, phục vụ cá độ.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nguyễn Thanh Hải Lê Văn Hưng U23 Việt Nam Hoàng Danh Ngọc CLB Long An

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất