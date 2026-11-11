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Bốn cầu thủ nào của CLB bóng đá Long An bị yêu cầu thi đấu dưới sức để dàn xếp tỉ số?

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Cục Cảnh sát hình sự xác định Vũ Chí Công đã móc nối với thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, yêu cầu 4 cầu thủ thi đấu dưới sức để dàn xếp tỉ số, phục vụ cá độ.

Bốn cầu thủ nào của CLB bóng đá Long An bị yêu cầu thi đấu dưới sức để dàn xếp tỉ số? - Ảnh 1.

Các bị can Vũ Chí Công, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thành Chung, Nguyễn Đức Ninh (từ trái qua) - Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự

Ngày 11-11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỉ số trận đấu thể thao, phát hiện ngày 16-8, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố.

Quá trình điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỉ đồng, 28 điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động đánh bạc.

Ông trùm cá độ thu mua kèo dàn xếp tỉ số, thuê hàng loạt tài khoản VIP

Cục Cảnh sát hình sự xác định từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung tham gia thu mua kèo cá độ trận đấu dàn xếp tỉ số có tỉ lệ thắng cược cao từ các đối tượng người nước ngoài; phân loại các kèo có thể cá cược; chuyển nhận tiền cá cược và cùng đánh cá độ để hưởng lợi. 

Công đã thuê nhiều đối tượng để đánh cá độ cho Công; Chung sử dụng các tài khoản cá độ thuê được do Công giới thiệu để trực tiếp cá độ.

Để cá độ các trận đấu được dàn xếp tỉ số, Vũ Chí Công (Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) đã liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh là người chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP.

Từ đó, Ninh tìm mối quan hệ, thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều người khác để đánh cá độ theo yêu cầu của Công.

Đồng thời, Công đã thuê, trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để ba người này sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp đánh cá độ theo chỉ đạo của Công nhằm thắng tiền của các trang web đánh bạc trực tuyến M88, OK9, BK8, FB88… có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Ngoài ra, Vũ Chí Công cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ sử dụng tài khoản cá độ đặt cược theo thỏa thuận với Công.

Lên kịch bản dàn xếp tỉ số, trả tiền cho cầu thủ để phục vụ cá độ

Bốn cầu thủ nào của CLB bóng đá Long An bị yêu cầu thi đấu dưới sức để dàn xếp tỉ số? - Ảnh 3.

Các bị can Huỳnh Vĩnh Quang, Lâm Minh Duy, Mai Phước Thịnh, Sơn Minh Tâm (từ trái qua) - Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng xác định Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An và Hoàng Danh Ngọc để thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Long An gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức.

Qua đó nhằm dàn xếp tỉ số theo đúng kịch bản Công đưa ra để Công đánh cá độ một số trận đấu của Câu lạc bộ Long An thi đấu.

Trong đó có các trận như: trận đấu Câu lạc bộ Quy Nhơn thắng 4-1 Câu lạc bộ Long An thuộc Giải hạng nhất quốc gia ngày 3-10-2025; trận đấu Câu lạc bộ Nam Định thắng 2-0 Câu lạc bộ Long An tại giải bóng đá Cúp Quốc gia vào 18h ngày 23-11-2025.

Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ trên.

5 cầu thủ hai đội bóng rổ tham gia dàn xếp tỉ số

Bốn cầu thủ nào của CLB bóng đá Long An bị yêu cầu thi đấu dưới sức để dàn xếp tỉ số? - Ảnh 4.

Các bị can khác trong vụ án - Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự

Ngoài việc dàn xếp tỉ số các trận đấu bóng đá nêu trên, tháng 8-2026, bị can Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công việc Nhật đứng ra dàn xếp tỉ số một số trận đấu bóng rổ thuộc giải bóng rổ quốc gia VBA như: trận đấu giữa Câu lạc bộ Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins, sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công để Công đánh cá độ thắng.

Nhật gặp mặt các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (là cầu thủ Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins mùa giải 2026), Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (là cầu thủ Câu lạc bộ Da Nang Dragons mùa giải 2026) để bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỉ số trận đấu giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins ngày 15-8-2026 cho Công và trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật cùng các cầu thủ tham gia cá độ.

Cơ quan điều tra xác định số tiền Công dùng để cá độ lên đến hàng tỉ đồng.

Quá trình điều tra đến nay đã xác định phương thức, thủ đoạn của các nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỉ số thể thao ở một số trận đấu thuộc giải bóng đá Cúp quốc gia, giải hạng nhất quốc gia và giải bóng rổ quốc gia.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết việc đấu tranh xử lý góp phần xây dựng nền thể thao nước nhà, đảm bảo tính công bằng, trung thực và tinh thần thể thao cao thượng của các huấn luyện viên, vận động viên.

Đồng thời răn đe, xử lý nghiêm minh các nghi phạm lợi dụng hoạt động thể thao để phạm tội, tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Ngoài việc triệt phá, bắt giữ các nghi phạm, Cục Cảnh sát hình sự cũng đã phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá...

"Kết quả triệt phá chuyên án, điều tra vụ án là sự khẳng định quyết tâm đấu tranh với tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự nói chung và của Cục Cảnh sát hình sự nói riêng theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp là Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an" - Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh.

Đồng thời là hồi chuông cảnh báo đến các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cũng như là bài học sâu sắc đối với các cầu thủ bóng đá, bóng rổ, các thành viên ban huấn luyện trong việc tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thể thao cao thượng, không bị sa ngã dẫn đến vi phạm pháp luật.

Bốn cầu thủ CLB bóng đá Long An bị yêu cầu thi đấu dưới sức để dàn xếp tỉ số - Ảnh 5.Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 60 tỉ đồng giữa mùa World Cup 2026

Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 qua mạng với số tiền giao dịch hơn 60 tỉ đồng, khởi tố 13 bị can.


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    Chủ đề: Dàn xếp tỉ số Câu lạc bộ bóng đá Long An bóng đá bóng rổ Cá độ

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