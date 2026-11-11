Triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỉ số trận bóng đá giải hạng nhất

Bị can Vũ Chí Công (đầu tiên, trái) và một số bị can trong vụ án - Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự

Ngày 11-11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết đã khởi tố 21 bị can để điều tra về tội đánh bạc; đồng thời thu giữ 2 tỉ đồng, 28 điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Qua công tác nắm tình hình và điều tra cơ bản, C02 phát hiện nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao trên mạng.

Thông tin này sau đó được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, giao xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh.

Bước đầu, công an xác định ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao do Vũ Chí Công (Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu.

Công đã tổ chức đánh bạc trên các trang cá độ bóng đá, trong đó tập trung đánh cá độ giải bóng đá quốc tế, các trận đấu của câu lạc bộ bóng đá thuộc giải hạng nhất, giải U19 quốc gia, giải bóng đá Cúp Quốc gia Việt Nam.

Từ năm 2024, Công bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung tham gia thu mua kèo cá độ trận đấu dàn xếp tỉ số có tỉ lệ thắng cược cao từ các người nước ngoài.

Tiếp đến, những người này phân loại các kèo có thể cá cược, chuyển nhận tiền cá cược và cùng đánh cá độ để hưởng lợi.

Theo phân công, nghi phạm Công thuê nhiều người khác để đánh cá độ cho mình. Còn Chung sử dụng các tài khoản cá độ thuê được do Công giới thiệu để trực tiếp cá độ.

Đặc biệt, C02 xác định Công đã chỉ đạo thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An để thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỉ số theo đúng kịch bản đưa ra, từ đó nhằm giúp Công đánh cá độ một số trận đấu của Câu lạc bộ Long An.

Ngoài việc dàn xếp tỉ số các trận đấu bóng đá, tháng 8-2026, Công còn bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỉ số một số trận đấu bóng rổ thuộc Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Ngoài việc triệt phá, bắt giữ các nghi phạm, Cục Cảnh sát hình sự cũng đã phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá.

Đồng thời bảo đảm tính trung thực, công bằng, minh bạch của các giải đấu, góp phần vào sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.