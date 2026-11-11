VFF lên tiếng sau khi các thành viên CLB Long An bị bắt vì dàn xếp tỉ số

Đội trưởng Nguyễn Thanh Hải của CLB Long An - Ảnh: LONG AN FC

Trưa 11-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phát thông báo sau khi cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỉ số các trận đấu thể thao.

Liên quan đến vụ việc một số thành viên của CLB Long An tham gia thi đấu tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026 có hành vi đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các cá nhân liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi có thông tin và căn cứ từ quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định kỷ luật, yêu cầu đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với các cá nhân liên quan của CLB Long An kể từ ngày 17-9.

Đây là động thái thể hiện quan điểm nhất quán của VFF trong việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá.

Đồng thời, đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự trong Quy chế phối hợp năm 2023, góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam.

VFF yêu cầu các CLB, cầu thủ, HLV, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của VFF, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.

Trước đó, trong sáng 11-11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỉ số trận đấu thể thao, phát hiện ngày 16-8, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố. Quá trình điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỉ đồng, 28 điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động đánh bạc. Với riêng CLB Long An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Vũ Chí Công (Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện và Hoàng Danh Ngọc để thỏa thuận, yêu cầu 4 cầu thủ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức. Qua đó nhằm dàn xếp tỉ số theo đúng kịch bản Công đưa ra để Công đánh cá độ một số trận đấu của CLB Long An thi đấu. Trong đó có các trận thua Quy Nhơn United 1-4 ở Giải hạng nhất ngày 3-10-2025; thua CLB Nam Định ở Cúp Quốc gia vào ngày 23-11-2025. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ trên.