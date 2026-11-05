VFF làm rõ trận đấu có diễn biến khó hiểu ở Giải hạng ba

Trọng tài nhắc nhở cầu thủ HCM United (áo trắng) khi cố tình đá bóng ra biên không muốn thi đấu - Ảnh chụp màn hình

Chiều 5-11, lượt 9 Giải hạng ba 2026 đã diễn ra ở cả 2 bảng A và B. CLB Đồng Tháp đã trở thành đội đầu tiên giành quyền tham dự Giải hạng nhì 2027 sớm trước một lượt đấu.

Tuy nhiên điều dư luận quan tâm lại là trận đấu giữa 2 đội STP Food TP.HCM và HCM United ở lượt 8 bảng B diễn ra trên sân Tiền Giang.

Diễn ra từ hôm 2-11, nhưng diễn biến của trận đấu chỉ được nhiều người biết đến khi đoạn clip được chia sẻ nhiều trong ngày 4-11 với tiêu đề: "Bạn đã xem trận đấu nào hấp dẫn như thế này chưa?" và rồi trở nên "ồn ào" trên mạng.

CLB STP Food TP.HCM dẫn trước HCM United 2-0 nhờ công của Nguyễn Hoài Minh Triết (phút 28) và Ung Duy Tiến (phút 79).

Đến phút 86, CLB STP Food TP.HCM nâng tỉ số lên 3-0 nhờ công của Ung Duy Tiến. Sau bàn thua, hậu vệ Trần Văn Vũ (HCM United) cho rằng bóng đã chạm tay Ung Duy Tiến (STP Food TP.HCM), nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Không đồng ý với quyết định của trọng tài, các cầu thủ CLB HCM United bắt đầu thi đấu tiêu cực. Sau khi giao bóng trở lại, họ chỉ trả bóng về rồi đá bóng ra biên khiến trọng tài phải nhắc nhở.

Điều đáng nói, các cầu thủ STP Food cũng không muốn tấn công khi đối thủ không chịu đá. Họ đá thẳng bóng đi hết biên ngang của HCM United.

Khi có bóng lại, cầu thủ STP Food TP.HCM cũng chẳng buồn tấn công, mà cứ chuyền lên rồi chuyền về gần 2 phút trước khi trận đấu diễn ra bình thường. Phút 90+1, Huỳnh Văn Hải ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho CLB STP Food TP.HCM.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 5-11, Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đồng thời là Trưởng ban tổ chức Giải hạng ba 2026 Nguyễn Minh Châu cho biết đang cho triển khai làm rõ diễn biến của trận đấu trên.

"Chúng tôi đã được giám sát báo cáo ngay sau trận đấu và đang cho triển khai làm rõ. Kết quả cụ thể như thế nào thì phải theo trình tự xử lý. Chúng tôi phải họp trước, rồi mới làm việc với CLB. Thông tin chi tiết thì hiện nay chúng tôi chưa thể thông tin chính thức được", ông nói.

Về phần mình, Chủ tịch CLB STP Food TP.HCM Vũ Hoàn Thiện cho biết ngay trước trận đấu với An Giang ở lượt 9, ông đã xuống Tiền Giang để làm việc với toàn đội sau khi đoạn clip về diễn biến trận đấu 2 đội không muốn đá ầm ĩ trên mạng.

"Tôi làm việc với cầu thủ thì họ bảo tình huống đó bóng chạm trúng người Duy Tiến, trọng tài xác nhận bàn thắng . Nhưng đội bạn thì kêu là trúng tay nên không chấp nhận quyết định của trọng tài và hờn dỗi không chịu đá .

Bên kia không đá thì các cầu thủ chúng tôi cũng fairplay không đá nữa, chuyền bóng qua lại thôi. Chứ giờ họ đứng yên sao mình đá được, thắng nhiều nữa thì cũng không vẻ vang gì", ông nói thêm.

Trong khi đó phía CLB HCM United chưa lên tiếng về sự việc này.

Giải hạng ba 2026 có sự tham dự của 12 đội bóng, chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự Giải hạng nhì 2027.

Ở lượt 9 vào chiều 5-11, CLB HCM United thua Đồng Nai 0-2. Còn STP Food TP.HCM thắng An Giang 2-1. Ngoài Đồng Tháp đã sớm giành vé thăng hạng, suất còn lại của bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Đồng Nai (18 điểm), An Giang (17 điểm) và STP Food TP.HCM (15 điểm) ở lượt cuối cùng vào ngày 8-11.

