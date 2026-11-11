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Video: Bàn thắng đầu tiên của Olaha Mạnh Đức cho tuyển Việt Nam

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Trong lần đầu tiên ra mắt tuyển Việt Nam, tiền đạo Olaha Mạnh Đức thi đấu ấn tượng để có bàn thắng đầu tiên vào lưới tuyển Đài Bắc Trung Hoa.

Olaha Mạnh Đức có pha lập công đầu tiên trong màu áo tuyển Việt Nam - Video: FPT PLAY

Tối 11-11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại giải giao hữu Casper Cup 2026 khi nhẹ nhàng vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 2-0. Tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức trực tiếp góp công lớn.

Ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia, Olaha Mạnh Đức đã cho thấy sự hòa nhập tốt và có tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi chung của toàn đội.

Phút 20, từ một tình huống phối hợp đẹp mắt, Olaha Mạnh Đức tung ra đường chuyền một chạm tinh tế để Nguyễn Hồng Phúc bứt tốc xuống đáy biên phải.

Sau đó, chính Hồng Phúc trả ngược bóng vừa tầm để ngôi sao mang áo số 17 băng lên đệm bóng cận thành chuẩn xác, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Không chỉ trực tiếp mang về bàn thắng mở tỉ số, Olaha Mạnh Đức còn gây ấn tượng với người hâm mộ trong các đợt lên bóng của các “chiến binh Sao Vàng".

Sự càn lướt, khả năng làm tường thông minh cùng những pha xử lý bóng một chạm cực kỳ tinh tế của anh đã giúp hàng công tuyển Việt Nam vận hành trơn tru và tạo ra sức ép liên tục lên khung thành đối phương.

Màn trình diễn chói sáng này không chỉ góp công lớn mang về chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa (với pha ấn định tỉ số sau đó của Nguyễn Đình Bắc), mà còn hứa hẹn sẽ biến Olaha Mạnh Đức trở thành thứ vũ khí lợi hại mới trên hàng công của HLV Kim Sang Sik trong chặng đường sắp tới.

*Xem màn trình diễn của Đội tuyển Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

Video: Bàn thắng đầu tiên của Olaha Mạnh Đức cho tuyển Việt Nam - Ảnh 2.Mạnh Đức, Đình Bắc ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa

Tối 11-11, trong trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: tuyển Việt Nam Kim Sang Sik Việt Nam Mạnh Đức Olaha Mạnh Đức

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