U23 Việt Nam sẽ thắng đậm U23 Singapore?

Minh Tâm (phải) lập cú đúp cho U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Thái Lan - Ảnh: N.K

19h hôm nay (12-11), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore ở lượt thứ 2 Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra trên sân Pleiku.

Ở trận ra quân, U23 Singapore đã xuất sắc cầm hòa 0-0 trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn là U23 Qatar. Còn đội tuyển U23 Việt Nam thì thắng đậm U23 Thái Lan 3-0.

U23 Singapore tự tin

Với hàng phòng ngự kín kẽ cùng lối chơi hợp lý, U23 Singapore đã đứng vững trước các pha tổ chức tấn công của U23 Qatar. Điều này khiến cho thầy trò HLV Firdaus Kassim có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam.

U23 Singapore không giấu ý định giành điểm, thậm chí hướng đến một chiến thắng trước U23 Việt Nam để cạnh tranh chức vô địch. Bởi nếu tiếp tục duy trì thế trận phòng ngự chắc chắn, các cầu thủ trẻ đảo quốc sư tử hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Ở vòng loại U23 châu Á 2026 tại sân Việt Trì (Phú Thọ) hồi tháng 9-2025, đội tuyển U23 Việt Nam đã phải rất vất vả mới thắng U23 Singapore 1-0. Bàn thắng được ghi ở phút 79 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Lê Văn Thuận. Nhắc để thấy lối chơi của U23 Singapore vẫn luôn khó chịu.

Trên thực tế, đội hình của cả 2 đội đều thay đổi khá nhiều trong lần gặp lại này. Nhưng U23 Việt Nam vẫn tiếp tục được đánh giá cao hơn, bất chấp đối thủ có 2 cầu thủ từng thi đấu ở Bồ Đào Nha.

Nói về trận tái đấu, HLV Firdaus Kassim chia sẻ: "U23 Việt Nam là đối thủ tốt để chúng tôi đối chiếu và đánh giá sự khác biệt. Tôi cho rằng yếu tố kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng. Việc được gặp lại U23 Việt Nam là cơ hội để các cầu thủ chúng tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân".

Williams Minh Hoàng (trái) cùng U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng ở trận thắng U23 Thái Lan - Ảnh: N.K

Cơ hội cho U23 Việt Nam kiểm nghiệm hàng công

Đội tuyển U23 Việt Nam chỉ ghi được có 3 bàn trong 4 trận đấu ở Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 diễn ra tại Nhật Bản hồi tháng 9. Khả năng tấn công là hạn chế lớn nhất của đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh.

Nhưng ở Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam đang thể hiện sức tấn công ấn tượng trong trận ra quân thắng U23 Thái Lan. Tiền đạo Minh Tâm đã lập cú đúp bàn thắng, còn chân sút Việt kiều vào sân thay người Williams Minh Hoàng (Anh) cũng có 1 bàn thắng từ chấm 11m.

Nhưng U23 Việt Nam không chỉ cho thấy hiệu quả qua 3 bàn thắng. Bởi những chân sút khác dù không ghi bàn cũng cho thấy sự nguy hiểm của mình.

Cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô, Úc) đã nhiều lần "xới tung" hàng thủ U23 Thái Lan bởi khả năng đột phá. Tiền đạo trẻ nhất đội Gia Bảo (18 tuổi) khi vào sân thay đàn anh Lê Văn Thuận chính là người đem về quả phạt đền sau pha đi bóng vào vòng cấm.

Quan trọng hơn, tuyến giữa của U23 Việt Nam cũng rất mạnh để cung cấp bóng cho các tiền đạo. Tiền vệ trung tâm Cao Hoàng Minh (đá chính) và Đức Phú (vào sân ở hiệp 2) đều chơi rất tốt, trong đó Hoàng Minh đã có 1 kiến tạo cho Minh Tâm ghi bàn.

Vì thế, dù U23 Singapore được đánh giá cao về khả năng phòng ngự, U23 Việt Nam vẫn sẽ có cách để xuyên thủng. Hôm qua (11-11), thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã xem lại trận đấu giữa U23 Qatar vs U23 Singapore để đánh giá điểm mạnh yếu của đối thủ và lên chiến thuật đối phó.

Sân Pleiku đã có hơn 10.000 khán giả đến sân xem và ủng hộ U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Thái Lan. Nên mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không có gì khác là chiến thắng trước U23 Singapore để tiếp tục mang lại niềm vui cho người hâm mộ.